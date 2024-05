Hamburg. Investor errichtet zwischen Bille und Elbe mehr als 100 hochpreisige Eigentumswohnungen. Wann sie fertig werden und was sie kosten.

Das industriell geprägte Rothenburgsort gilt als Stadtteil mit großem Entwicklungspotenzial. Die Ankündigung eines Neubauprojekts in der Marckmannstraße 53 und 55 reiht sich entsprechend in eine Vielzahl von Neubauten im Viertel ein. Bis Mitte 2025 sollen im ehemaligen Arbeiterviertel bis zu 128 Eigentumswohnungen durch das vom Unternehmen Evoreal realisierte Projekt „Rodenborg“ hinzukommen.

Der Verkauf der fußläufig zur Elbe entstehenden Wohnungen hat bereits begonnen. Grossmann & Berger Immobilien, die einen Großteil der Wohnungen anbieten, kündigten Anfang der Woche den Vertriebsstart an. Ein weiterer Teil kann über Engel & Völkers angefragt werden.

Immobilien Hamburg: Luxuswohnungen in Rothenburgsort ab 365.000 Euro

Die 1,5- bis 4-Zimmer-Wohnungen, die zwischen 46 und 121 Quadratmetern groß sind, werden zu stolzen Preisen angeboten. Bei rund 365.000 Euro soll der Kaufpreis für die günstigste Wohnung beginnen. Mit Quadratmeterpreisen um und über 8000 Euro orientiert sich das Neubauprojekt damit an Rothenburgs östlichem Nachbarn, der HafenCity, wo solche Preise längst zur Normalität geworden sind.

Eine Visualisierung des geplanten Neubauprojekts „Rodenborg“: Die Wohnungen sind mit großen Fenstern und einer Deckenhöhe von bis zu 2,60 Meter geplant. © ALT/SHIFT | ALT/SHIFT

Balkon- oder Dachterrassenzugang, hohe Decken und eine E-Ladeinfrastruktur stehen damit einem Kaufpreis gegenüber, der nach Angaben des Portals ImmoScout24 deutlich über dem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von rund 4600 Euro in Rothenburgsort liegt. Autobesitzer, die die E-Ladeinfrastruktur nutzen möchten, müssen zudem mit zusätzlichen Kosten von 45.000 Euro für den Erwerb eines Pkw-Stellplatzes rechnen.

Mehr zum Thema

Immobilien Hamburg: Neue Luxuswohnungen in zentraler Lage

Das innenstadtnahe Quartier lockte lange Zeit mit für Hamburger Verhältnisse günstigen Mieten. Wurde es in der Vergangenheit aufgrund von sozialen Problemen und seiner Prägung durch Gewerbe und Industrie von Investoren weniger beachtet, so haben diese in den vergangenen Jahren das Potenzial der zentralen Lage erkannt. Der Hauptbahnhof ist nur zwei S-Bahn-Stationen entfernt.

Damit ergeht es Rothenburgsort wie vielen zentrumsnahen Hamburger Stadtteilen, in denen derzeit vor allem Eigentumswohnungen im höherpreisigen Sektor gebaut werden.