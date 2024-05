Hamburg. Auf dem Areal an der Lohkoppelstraße entsteht ein Quartier mit 75 Wohneinheiten. Was der Rotklinkerbau den Bewohnern bieten wird.

Bisher wurde das Areal für Autos genutzt, bald sollen hier Menschen einziehen: 75 Wohnungen werden auf einem Grundstück in der Lohkoppelstraße 23 in Barmbek-Süd gebaut. Bei dem Nachverdichtungsprojekt im Osten Hamburgs entstehen 3500 Quadratmeter Wohnfläche.

Bei den 75 Einheiten handelt es sich um Mietwohnungen, 30 Prozent davon werden sozial gefördert sein, teilte das Immobilienunternehmen Robert Vogel mit, das Eigentümer der Fläche ist. Auf dem Areal befanden sich zuvor eine Tiefgarage und Außenparkplätze, die jetzt für Wohnraum weichen.

Wohnungen Hamburg: Grundstück nahe des Barmbeker Markts wird bebaut

Die Bauzeit auf dem Grundstück, auf dem auch eine Gewerbeeinheit geplant ist, werde etwa zwei Jahre betragen, hieß es von der Robert Vogel Kommanditgesellschaft GmbH & Co, die in Hamburg auch bekannte Projekte wie das Spiegel-Gebäude und das Dockland realisiert hat.

Was ist genau geplant auf dem Areal nahe des Barmbeker Markts? Auf dem Grundstück entsteht ein moderner Rotklinkerbau mit sieben oberirdischen Vollgeschossen und einem Staffelgeschoss. Das neue Gebäude wird mit Schallschutzfassaden, einem begrünten Dach und einer Photovoltaik-Anlage ausgestattet. Das dort geplante Gewerbe soll Dienstleistungen für die Quartiersbewohner anbieten.

Immobilien Hamburg: Wohnungen in Barmbek sind noch erschwinglich

„Wir verwirklichen auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten die Vision, den angespannten Wohnungsmarkt in Hamburg zu entlasten“, sagte John Patrick Leyba, Geschäftsführender Gesellschafter bei Robert Vogel, über das Projekt in Barmbek, wo aktuell interessante neue Projekte wie ein Holzhaus der Saga entstehen.

Mehr zum Thema

Stadtteile wie Barmbek, aber auch Hammerbrook und Rothenburgsort gehören derzeit in Hamburg zu den günstigen Regionen für Immobilienkäufer, wie eine Studie der Berliner Firma Bulwiengesa, ein großes Beratungs-, Analyse- und Bewertungsunternehmen für die Immobilienbranche, ergeben hat. Hier werden momentan Durchschnittskaufpreise von rund 7970 Euro pro Quadratmeter aufgerufen.