Hamburg. Die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland beginnt am 14. Juni. Doch bereits am Wochenende kommt in Hamburg EM-Feeling auf.

Der Countdown läuft: Am 14. Juni beginnt die Fußball-Europameisterschaft mit dem Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland. Vier Gruppenspiele sowie eine Viertelfinalpartie werden im Volksparkstadion in Hamburg ausgetragen.

Auf dem Heiligengeistfeld werden sich wieder Zehntausende Menschen zum Public Viewing auf dem Fanfest versammeln. Wer bereits an diesem Wochenende EM-Feeling bekommen möchte, der ist auf dem Hafengeburtstag genau richtig.

EM 2024: Pokal macht Station auf dem Hamburger Hafengeburtstag

Am Sonnabend wird der Pokal, um den die 32 Mannschaften bis zum 14. Juli kämpfen werden, von 10 bis 20 Uhr in unmittelbarer Nähe zur U-Bahn-Haltestelle Baumwall zu sehen sein. Die Besucherinnen und Besucher des Hafengeburtstags haben die Chance, ein Bild mit dem „Coupe Henri Delaunay“, der 42,5 Zentimeter hoch und knapp zehn Kilogramm schwer ist, zu machen.

EM-Maskottchen Albärt will bei den Gästen des Hafengeburtstags die EM-Stimmung wecken, die aktuell noch eher überschaubar ist.

Darüber hinaus werden vor Ort noch besondere Tickets für das Fanfest auf dem Heiligengeistfeld verlost. Für den Finaltag am 14. Juli können sich die Fußballfans mit etwas Glück fünf Tickets für den VIP-Bereich sichern.