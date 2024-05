Hamburg. Renommiertester Preis der Branche vergeben. Auch zwei Sylter Hotels unter den Gewinnern. Welches Hamburger Haus noch geehrt wurde.

Es ist zweifellos eine der renommiertesten Auszeichnungen der Branche, gilt als „Guide Michelin der Hotellerie“: der Preis der „101 besten Hotels“. Erstmals ist bei der glanzvollen Verleihung am Wochenende in Zürich jetzt auch ein Gewinnerhotel für den gesamten deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz und Südtirol) gekürt worden. Und diese Ehre geht nach Hamburg.

Nachdem das Luxushotel Vier Jahreszeiten an der Alster in den Vorjahren bereits viermal in Folge als „bestes Hotel Deutschlands“ ausgezeichnet worden war, darf sich der geschäftsführende Direktor Ingo C. Peters, der mit seiner Frau Christiane im Schweizer Spitzenhotel The Dolder Grand den Preis entgegennahm, nun mit seinem gesamten Team und der Eigentümerfamilie Dohle über den länderübergreifenden Sieg freuen.

Hotel Hamburg: Moderator Kai Pflaume ist „Fan“ vom Vier Jahreszeiten

„Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll – und bin wirklich sprachlos. Diese Auszeichnung erfüllt uns mit großem Stolz. Zusammen mit unserem großartigen Team setzen wir uns Tag für Tag aufs Neue dafür ein, unseren Gästen Service par excellence zu bieten.“

War bereits viermal in Folge „das beste Hotel Deutschlands“: das Hotel Vier Jahreszeiten an der Alster in Hamburg. © HA | Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services

Die Laudatio auf das Hotel Vier Jahreszeiten hielt Moderator Kai Pflaume: „Ich bin wirklich ein großer Fan dieses wunderbaren und stilvollen Hauses mitten in der Hamburger Innenstadt.“

Doch das Vier Jahreszeiten ist nicht der einzige Sieger aus Hamburg: Auch das Luxushotel von Klaus-Michael Kühne, das nur einige Hundert Meter vom Hotel Vier Jahreszeiten entfernt liegt, darf sich über eine Auszeichnung freuen.

Zählt auch zu den preisgekrönten Hotels: das Severin’s Hotel in Keitum auf Sylt © Andreas Laible / FUNKE Foto Services | Andreas Laible

In der Kategorie „Luxury Design Hotels“ belegte das The Fontenay den zweiten Platz hinter dem Budersand Resort in Hörnum/Sylt. In der Kategorie „Luxury Spa & Health Resort des Jahres“ gewann das Severin‘s in Keitum auf Sylt.

Hotel Hamburg: Seit 2020 erstellen Experten ein unabhängiges Ranking

Einmal im Jahr küren Expertinnen und Experten seit 2020 in einem unabhängigen Ranking die besten Hotels, um Urlaubern Orientierung „in einer immer unübersichtlicheren Welt von Hotels und Resorts“ zu geben, so die Macher um Carsten K. Rath, der die Auszeichnung mit seinem Sohn David ins Leben gerufen hat.

„Unser Ranking zeigt, was für großartige Hotels der Norden Deutschlands hat – vor allem angesichts der starken Konkurrenz in den insgesamt vier Ländern.“ In die Bewertung fließen verschiedene Kriterien ein – die IU Internationale Hochschule München ermittelt die finalen Gewinner schließlich „mit maximaler Transparenz, Objektivität und Sachkompetenz“, wie die Macher betonen.