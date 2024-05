Hamburg. Eröffnung vor 115 Jahren: Anekdoten der Besucher, warum der Direktor viel Lob bekommt und was das „Traumschiff“ mit dem Grandhotel zu tun hat.

Stolze 115 Jahre ist das Hotel Atlantic in diesem Jahr alt geworden. Aus diesem Anlass wurde am Donnerstag groß gefeiert: Rund 200 Gäste tummelten sich bei Kaiserwetter im malerischen Innenhof des Grandhotels an der Außenalster.

Kühle Getränke, jede Menge kulinarische Köstlichkeiten – der frisch gekürte Sternekoch Alexander Mayer zeichnete sich unter anderem für gebrannte Parmesan-Creme verantwortlich – und DJane Sabién sorgten für Partystimmung, aber natürlich auf gehobenen Niveau. Dass es keine Konkurrenz in der Spitzenhotellerie gibt, bewiesen Vier-Jahreszeiten-Hausherr Ingo C. Peters und seine Frau Christiane, die dem geschäftsführenden Atlantic-Direktor André Vedovelli herzlich gratulierten.

Hotel Atlantic in Hamburg: Lob für Hausherr André Vedovelli vom Tourismuschef

Wie immer mit Hut und bestens gelaunt erschien Michael Otremba mit Gattin Claudia. Der Hamburg-Tourismus-Chef sagte dem Abendblatt: „Es ist das eine, auf eine so besondere Vergangenheit wie das Hotel Atlantic zurückzublicken zu können. Das andere ist es, die Zukunft erfolgreich zu gestalten.“

Kennen keine Konkurrenz: Vier-Jahreszeiten-Chef Ingo C. Peters und Ehefrau Christiane schauten zum Gratulieren im Hotel Atlantic an der Hamburger Außenalster vorbei. © FUNKE Foto Services | Marcelo Hernandez

Und dafür ist der Hausherr verantwortlich, den Otremba lobte: „André Vedovelli ist ein herausragender Hotelier, der es versteht, den ambitionierten Zielen des Atlantic gerecht zu werden und damit gemeinsam mit seinem Team einer Hamburger Institution höchster Gastgeberkultur neue Strahlkraft zu verleihen.“

Verbrachten den Abend im malerischen Atlantic-Innenhof: Joachim Gemmel, Chef der Asklepios Kliniken, mit Ehefrau Annegret. © FUNKE Foto Services | Marcelo Hernandez

In seiner Rede konnte Vedovelli ankündigen, dass der Anbau an der Alstertwiete 2025 abgerissen wird und ein neues, eigenständiges Hotel samt Luxus-Wellnessbereich für die Atlantic-Gäste entsteht.

Hotel Hamburg: Gäste der Geburtstagsfeier schwelgen in Atlantic-Erinnerungen

Mit dabei an diesem lauschigen Abend war auch die Chefin der Stiftung Kinderjahre, Hannelore Lay. Die Charity-Lady plant im September ein Event in der Nobelherberge. Dehoga-Präsident Michael Conrad berichtete von seinem Mallorca-Trip, und die seit einem halben Jahr frisch verheiratete City-Managerin Brigitte Allkemper strahlte an der Seite ihres Gatten Tobias. Sie verbindet das Atlantic mit „gelungenen Veranstaltungen und gutem Essen“.

Enge Vertraute: Charity-Lady Hannelore Lay und Ex-Senator Carsten Lüdemann genossen einen entspannten Abend im Hof des Hotel Atlantic in Hamburg. © FUNKE Foto Services | Marcelo Hernandez

Wolfgang Raike, Vorsitzender vom Tourismusverband Hamburg, hatte eine Anekdote parat: „Ich war von 1985 an regelmäßig im Atlantic, weil wir dort einen PR-Stammtisch hatten. An diese Zeit und die vielen unterhaltsamen Abende erinnere ich mich heute noch gerne. Und natürlich freue ich mich jedes Mal, wenn ich in diesem Grandhotel zu Gast sein darf.“

Mehr zum Thema

Auch die Hoteldirektoren Thomas Kleinertz vom The Madison am Michel und Enrico Ungermann, der das Hafen Hamburg und das Empire Riverside führt, feierten an diesem Abend mit.

Glückliches Ehepaar: Hamburgs City-Managerin Brigitte Allkemper mit Mann Tobias bei der Feier im Hotel Atlantic. © FUNKE Foto Services | Marcelo Hernandez

Eigentlich wollte auch Marek Erhardt unbedingt dabei sein, aber die Dreharbeiten für den ZDF-Krimi Helen Dorn machten dem Schauspieler einen Strich durch die Rechnung. Doch dem Abendblatt hatte Erhardt am Telefonat verraten, dass Vedovelli sein „Lieblingshoteldirektor“ ist.

Hotel Atlantic: Schauspieler Marek Erhardt und Udo Lindenberg kamen nicht

Zudem hatte auch er eine kleine Geschichte parat: „Traumschiff-Produzent Wolfgang Rademann ist immer im Atlantic abgestiegen. Und ich habe bestimmt zehnmal beim Traumschiff mitgespielt. Um über das Rollenangebot zu sprechen, haben wir uns dann immer im Atlantic getroffen.“

Und noch einer fehlte an diesem Abend: Panikrocker Udo Lindenberg. Aber als Dauergast erweist er dem Atlantic dafür ja ohnehin täglich die Ehre.