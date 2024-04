Hamburg. Grund für die Überprüfungen ist das Fehlverhalten einiger Tierhalter. Die Polizei Hamburg wendet sich mit einem Appell an Hundebesitzer.

Nicht nur im Altonaer Volkspark werden Hundehalter und Hundehalterinnen häufiger kontrolliert als sonst – im Rahmen eines Aktionstages hatten Polizisten dort die Einhaltung der Leinenpflicht überprüft. Auch im Bezirk Hamburg-Mitte haben Mitarbeiter des Hundekontrolldienstes die Tierhalter in diesen Tagen stärker im Visier.

Der bezirkliche Kontrolldienst des Bezirksamts überprüft derzeit verstärkt die Grün- und Erholungsanlagen. Grund seien Fehlverhalten und Konflikte, die in den vergangenen Jahren zugenommen hätten, sagt Bezirkssprecherin Josefina Kordys. Möglicherweise liegt das auch an der Zunahme an gemeldeten Hunden.

Hunde Hamburg: Mitarbeiter überprüfen Leinenpflicht in den Parkanlagen

„Die Kontrollen sind hierbei vorsorglich geplant und dienen auch der Aufklärung und Prävention von Besuchern und Besucherinnen“, so Kordys. Besondere Beschwerdelagen zur Anleinpflicht seien dem Bezirksamt allerdings nicht bekannt. Josefina Kordys: „Im Rahmen der Kontrollen, die seit März durchgeführt wurden, sind jedoch einige Hundebesitzer auf die Anleinpflicht hingewiesen worden.“

Mehr zum Thema

In Altona waren die Mitarbeiter des Hundekontrolldienstes mit Amtsveterinärin Christina Bertram vom Bezirksamt Altona in der vergangenen Woche unterwegs. Gemeinsam hatten sie die Grünflächen des Volksparks aufgesucht, um mit Hundebesitzern ins Gespräch zu kommen und auf die Einhaltung der Vorschriften hinzuweisen. Die 30 bis 300 Euro hohen Strafen, die bei Missachtung der Leinenpflicht drohen, wurden nicht verhängt.

Hunde in Hamburg – Polizei appelliert an Halter

Nach Angaben der Polizei Hamburg ist die Resonanz positiv ausgefallen. „Das zeigt, dass weitere, ähnliche Initiativen in anderen Grünanlagen im Hamburger Stadtgebiet folgen werden“, teilte die Polizei mit. Wo und wann genau es diese Kontrollen geben soll, steht noch nicht fest.

Die Polizei appelliert an alle Hundehalter, Rücksicht auf andere zu nehmen, ihre Hunde anzuleinen oder spezielle Freilaufzonen aufzusuchen. „Nur so kann die Auszeit in der Natur für jeden zur Freude werden.“

In den Bezirken Hamburg-Nord und Eimsbüttel gibt es keine gesonderten Kontrollaktionen. Allerdings schauen die Mitarbeiter wegen der Brutsaison sehr genau hin, wenn die Hundehalter die Leinenpflicht ignorieren, so Kay Becker, Sprecher des Bezirksamts Eimsbüttel.