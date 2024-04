Hamburg. Haspa-Marathon meldet Teilnehmerrekord. Worauf Besucher und Autofahrer an diesem Sonntag in Hamburg achten sollten. Ein Überblick mit Streckenkarte.

Am Sonntag, 28. April, findet in Hamburg der Haspa Marathon 2024 statt

Zahlreiche Straßen der Hansestadt werden für den Lauf gesperrt

Schon am Sonnabend gibt es erste Behinderungen durch Schülerläufe

Hier finden Sie eine Übersicht über Streckenverlauf und Sperrungen

In wenigen Tagen verwandeln sich Hamburgs Straßen wieder in eine Rennstrecke: Beim großen Haspa Marathon am 28. April werden sich etwa 20.000 Läuferinnen und Läufer rund 42 Kilometer lang durch das gesamte Stadtgebiet schlängeln. Hinzu kommen die Teilnehmer des Halbmarathons und der Schülerläufe („Das Zehntel“) – und Tausende Zuschauer, die anfeuern und für gute Stimmung am Straßenrand sorgen.

Damit die Stimmung auch am Steuer gut bleibt, sollten Autofahrer an diesem Sonntag bestimmte Gebiete umfahren. In dieser Abendblatt-Übersicht erfahren Sie nicht nur, wo die Straßensperrungen am kommenden Laufwochenende geplant sind. Mithilfe der interaktiven Karte können Sie sich als Zuschauer auch den perfekten Ort heraussuchen, um den Haspa Marathon hautnah zu verfolgen.

Haspa Marathon 2024: Start, Ziel und welche Route die Teilnehmer laufen

Noch nie waren bei einem Haspa Marathon so viele – und vor allem so schnelle – Läufer gemeldet wie in diesem Jahr. Insgesamt treten rund 38.200 Sportler in den verschiedenen Wettbewerben an. Auf der Königsdistanz, dem Marathon, hat der schnellste gemeldete Läufer Getaneh Molla aus Äthiopien eine Bestzeit von 2:03:34 stehen. Weltspitze!

Um für die Sicherheit dieser Massen zu sorgen, sind am kommenden Sonntag zwischen 7.55 Uhr und 16.15 Uhr einige Straßen im Hamburger Stadtgebiet komplett gesperrt. Die Runde, die die Teilnehmer ablaufen, zieht sich von der Neustadt über Altona bis hin nach Othmarschen. Dort drehen die Sportlerscharen und laufen weiter über die Elbchaussee zum Deichtorplatz.

Haspa Marathon Hamburg: Schülerläufe finden bereits am Sonnabend statt

Entlang der Binnen- und Außenalster zieht sich die 42,195 Kilometer lange Runde durch Winterhude, Harvestehude und Rotherbaum zurück in die Neustadt. Start und Ziel liegen an der Karolinenstraße, direkt an den Messehallen.

Erste Schülerläufe über 4,2 Kilometer finden bereits am Sonnabend statt. Auch dabei kann es zwischen 8.15 und 14 Uhr schon zu Einschränkungen im Straßenverkehr kommen. Die Hauptwettbewerbe finden am Sonntag, der Halbmarathon (Start: 8.25 Uhr) und der Marathon (Start: 9.30 Uhr), statt.

Ab 8.45 Uhr wird die Veranstaltung auch im Livestream auf Youtube übertragen.

Hamburg im Lauffieber: Detaillierter Streckenplan des Haspa Marathons 2024

Mithilfe dieser detaillierten und interaktiven Streckenkarte können sich Zuschauer einen Überblick darüber verschaffen, von wo aus sie die beste Aussicht über das Geschehen haben. In der Grafik finden Sie neben den Kilometerstationen auch die voraussichtlichen Durchgangszeiten der ersten sowie der letzten Läufer. Die Strecke ist nahezu identisch mit der aus den letzten Jahren.

Polizei Hamburg gibt Verkehrsteilnehmern Tipps für Marathon-Sonntag

Weil der Spaß am Autofahren durch die vielen Unterbrechungen sicherlich stark gebremst wird, empfiehlt es sich grundsätzlich, U- und S-Bahnen zu nutzen. Denn die Straßensperrungen sorgen selbstverständlich auch auf den Buslinien der Hochbahn für starke Einschränkungen.

Wer an diesem Tag auf den eigenen Pkw angewiesen ist, dem rät die Hamburger Polizei, die Innenstadt über den Ring 3 weiträumig zu umfahren. Über die aktuelle Verkehrslage wird an diesem Tag im Radio informiert. Zudem richtet die Polizei für Sonnabend und Sonntag jeweils zwischen 7.30 und 16 Uhr ein Verkehrsinformationstelefon unter der Rufnummer 040/428 65-65 65 ein.

Diese Verkehrsinfos sind laut Polizei Hamburg während des Marathons wichtig:

Ost-West-Verbindung: Wegen der Sperrung am Millerntorplatz/Millerntordamm gibt es für Autofahrer auf der B4 zwischen 7.45 Uhr und 10.45 Uhr kein Durchkommen. Auch der Deichtortunnel ist gesperrt.

Wegen der Sperrung am Millerntorplatz/Millerntordamm gibt es für Autofahrer auf der B4 zwischen 7.45 Uhr und 10.45 Uhr kein Durchkommen. Auch der Deichtortunnel ist gesperrt. Anfahrt Flughafen: Um den Airport zu erreichen, wird empfohlen, den Innenstadtbereich weiträumig zu umfahren. Das gelingt am besten über die A7 (Ausfahrt Schnelsen-Nord) oder über den Ring 3.

Um den Airport zu erreichen, wird empfohlen, den Innenstadtbereich weiträumig zu umfahren. Das gelingt am besten über die A7 (Ausfahrt Schnelsen-Nord) oder über den Ring 3. Anfahrt Hauptbahnhof: Aus dem Osten kommend ist die Anfahrt kein Problem und frei. Wer aus der City kommt, der muss entweder die Querungen an der Steinstraße/Altmannbrücke oder am Georgsplatz/Ernst-Merck-Straße nehmen.

Aus dem Osten kommend ist die Anfahrt kein Problem und frei. Wer aus der City kommt, der muss entweder die Querungen an der Steinstraße/Altmannbrücke oder am Georgsplatz/Ernst-Merck-Straße nehmen. Anfahrt Dammtor und CCH: Die Route Mittelweg/Dammtordamm/Gorch-Fock-Wall ist von 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr komplett gesperrt. Anwohner haben die Möglichkeit, die Tiefgarage des Congress Centers Hamburg (CCH) anzufahren.

Neben den großen Hauptverkehrswegen sind auch weitere Straßen dicht. Eine detaillierte Übersicht, welche Straßen in welchen Zeiträumen gesperrt sind, finden Sie hier:

Haspa Marathon in Hamburg: Auch 2024 wird den Zuschauern einiges geboten

Im Zentrum von Deutschlands größtem Frühjahrsmarathon steht der Sport. Gleichwohl werden den Besuchern auch abseits der Strecke zahlreiche Highlights angeboten – vor allem, was die Verpflegung angeht. So zum Beispiel der Rewe-Familien-Genussmarathon am Marie-Jonas-Platz im Herzen Eppendorfs. Dort können Besucher an Aktionen und Gewinnspielen teilnehmen. Den kleinsten Besuchern wird dort Spiel und Spaß geboten.

View this post on Instagram A post shared by Haspa Marathon Hamburg (@haspamarathonhamburg)

Die Supermarktkette stellt zudem am Cliff an der Alster einen Kran auf, der einen Heißluftballon in die Höhe zieht. „Ihr werdet mit einer einmaligen Aussicht auf die Laufstrecke und auf die Alster belohnt“, heißt es auf dem Instagram-Kanal der Organisatoren. Außerdem richtet die Hamburger Sparkasse in sechs Filialen sogenannte Coffee Stops ein. Näheres finden Sie auf dieser Karte des Haspa Marathons.

Dem Spaß für Läufer und Besucher steht am 28. April also nichts im Wege. Genau wie den Autofahrern – sofern sie die bestimmten Gebiete meiden.