Hamburg. Die Royals bezieht im Vier Jahreszeiten eine komplette Etage und besuchen das Miniatur Wunderland. Was Sie noch zu ihrem Besuch wissen müssen.

Fürst Albert und Charlène sind am Donnerstag zu Gast in Hamburg

Im Luxushotel Vier Jahreszeiten an der Binnenalster bezieht die Familie eine komplette Etage

Anlass für ihren Besuch ist die Eröffnung des Monaco-Abschnitts im Miniatur Wunderland

Wie der Besuch der Royals in Hamburg ablaufen soll

Bei Gerrit und Frederik Braun stiegen in den letzten Tagen Vorfreude und Aufregung gleichermaßen. Am Donnerstag (25. April) eröffnet nach zweijähriger Bauzeit die neue Modellwelt Monaco im Miniatur Wunderland – und das mit spektakulärem Besuch. Fürst Albert von Monaco (66) und Ehefrau Charlène (46) kommen zur Stippvisite in die Speicherstadt.

Viel Zeit haben die Hamburger Royal-Fans aber nicht, um einen Blick auf das prominente Ehepaar zu erhaschen. Fürst Albert von Monaco und seine Charlène sind nur für einen Kurztrip an der Elbe. Dabei bezieht das Fürstenpaar im Nobelhotel Vier Jahreszeiten eine gesamte Etage.

Albert und Fürstin Charlène in Hamburg: Royals beziehen Etage im Vier Jahreszeiten

Die beiden Monegassen residieren nach Abendblatt-Informationen in der Präsidenten-Suite. Zusätzlich werden Meeting-Räume zum Spielzimmer für die Zwillinge Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques hergerichtet.

Auch die Zwillinge Jacques und Gabriella werden ihre Eltern nach Hamburg begleiten. © IMAGO/Starface | IMAGO/Vinaj - Pool Crystal / Starface

Um zwölf Uhr halten Albert und Charlène ein Lunch im Sternerestaurant Haerlin mit ausgewählten Gästen ab. Das Ticket, das zur Teilnahme berechtigt und ein Foto mit dem Fürsten beinhaltet, kostet 10.000 Euro. Auf dem Menüplan stehen Krabbencocktail, Consommé, Steinbutt, Käse und Aprikosen. Um 14 Uhr erhalten der Fürst, seine Gattin und die Zwillinge eine exklusive Führung durch das Miniatur Wunderland.

Albert und Fürstin Charlène eröffnen Monaco-Welt im Miniatur Wunderland

Wie das Abendblatt erfuhr, wird das Promi-Paar ausschließlich für den PR-Termin am Rande der HafenCity anreisen. Der Senat erklärte auf Nachfrage, dass es – Stand Freitag – keinen offiziellen Empfang im Rathaus geben wird.

Das prominente Paar war am Donnerstag per Privatjet in die Hansestadt gereist. Nach Abendblatt-Informationen landeten die Royals am Geschäftsfliegerzentrum abseits der Terminals und wurden dort von Mitarbeitern des monegassischen Konsulats in Empfang genommen. Vorab kündigten die Braun-Brüder an, auf einen Besuch am Helmut-Schmidt-Flughafen zu verzichten. Sie wollten in der Speicherstadt letzte Vorbereitungen für die Ehrengäste treffen.

Albert und Fürstin Charlène besuchen Hamburg – Royal-Fans haben es schwer

Der Flughafen Hamburg wollte auf Abendblatt-Anfrage keine Details – wie beispielsweise die Ankunftszeit – verraten. Alles ist topsecret. Die Sicherheit von Fürst Albert und seiner Gattin hat oberste Priorität. Deshalb überrascht es auch nicht, dass sich die Polizei mit Informationen bezüglich des Sicherheitskonzepts für den Aufenthalt der Monaco-Oberhäupter bis zum Tag des Events bedeckt hielt.

Wie das Abendblatt erfuhr, wird das Fürstenpaar mit einer Polizei-Eskorte durch die Stadt geleitet. Großangelegte Sperrungen auf den Straßen oder rund um das Miniatur Wunderland sind nicht geplant. Die Hamburger Polizei erklärte, dass sie keine Verkehrsbehinderungen erwarten.

Für die Royal-Fans in Hamburg gibt es nahezu keine Chance, einen Blick auf das Fürstenpaar zu erhaschen. Fürst Albert und Charlène werden direkt vor dem Miniatur Wunderland abgesetzt. Die Zufahrt zu der Touristenattraktion wird abgesperrt sein.

Fürst Albert und Charlène im Miniatur Wunderland – Feier mit Promis

Deutlich mehr Klarheit gibt es bereits über das Programm im Miniatur Wunderland. Fürst Albert und Charlène bekommen von den Brüdern Gerrit und Frederik Braun am frühen Abend eine exklusive Führung durch die neue Monaco-Welt. Dort wird unter anderem der legendäre Formel-1-Grand-Prix detailgetreu nachgestellt.

Die kleinen Autos liefern sich echte Rennen, bei denen es jedes Mal einen anderen Sieger gibt. Tausende magnetische Platinen sorgen dabei für Renn-Action und Überholmanöver. Das erste Rennen wird offiziell von Fürst Albert und Charlène gestartet. Gerrit Braun wird dabei als Renn-Kommentator fungieren. Ausgewählte Journalisten und Fotografen dürfen dabei sein, um – wie es Frederik Braun im vergangenen Jahr erklärte – Bilder zu produzieren, „die um die Welt gehen werden“.

Ab 18.30 Uhr wird es in der Speicherstadt noch eine Einweihungsfeier mit Hamburger Prominenten geben. Auch das royale Paar hat sich für die Veranstaltung angekündigt. Am Abend ist der Kurztrip nach Hamburg für Fürst Albert und Charlène dann schon wieder beendet. Besucherinnen und Besucher können die neue Monaco-Welt im Miniatur Wunderland dann ab Freitag bestaunen.