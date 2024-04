Hamburg. Der Frühling geht in Hamburg in die Vollen. Auch auf dem Binnengewässer wird es in naher Zukunft wieder deutlich lebhafter.

Es ist ein unweigerliches Zeichen dafür, dass der Frühling in Hamburg in vollem Gange ist. Am kommenden Dienstag (9. April) wird die Alsterfontäne wieder in Sichtweite zum Jungfernstieg ihren Wasserstrahl in rund 50 Meter Höhe schießen.

Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard, Ralf Neubauer, Leiter des Bezirksamts Mitte (beide SPD), und Ingo Hannemann, Geschäftsführer von Hamburg Wasser, werden um 10.30 Uhr den Startschuss für das traditionelle Wasserspektakel geben.

Alster Hamburg: Fontäne sprudelt 15 Stunden pro Tag in der City

Seit 1987 gehört die Wasserfontäne auf der Binnenalster zum Hamburger Stadtbild dazu. Von 9 Uhr morgens bis Mitternacht wird die Pumpe 200 Kubikmeter Wasser pro Stunde in den Himmel befördern.

Im November wird die Alsterfontäne wieder abgebaut und durch die Alstertanne abgelöst, die den Winter und die Vorweihnachtszeit einläutet.

Alsterschwäne werden aus ihrem Winterquartier entlassen

Neben der Fontäne gehören auch die Schwäne zur Tradition der Alster dazu. Am Dienstag um 10 Uhr entlässt Schwanenvater Olaf Nieß gemeinsam mit Michael Werner-Boelz (Grüne), Leiter des Bezirksamts Nord, die Alsterschwäne aus ihrem Winterquartier. Vom Eppendorfer Mühlenteich werden die Tiere über die Krugkoppelbrücke bis zum AlsterCliff geleitet, damit sie anschließend ihre angestammten Brutplätze einnehmen können, bevor sie von anderen großen Wasservögeln in Beschlag genommen werden.

Die Alsterschwäne wurden über den Winter zum Schutz unter einer Zeltvorrichtung untergebracht. Diese Unterbringung war eine Vorsichtsmaßnahme, da die Tiere nicht unter die aktuell noch bestehende Stallpflicht für gehaltenes Geflügel fallen.