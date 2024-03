Hamburg. Vinokilo kommt im März nach Hamburg: Zwei Tonnen Secondhandkleidung im Angebot. Wann der Preis am niedrigsten ist.

Armani, Burberry, Calvin Klein: Das Abc der Designerkleidung gibt es am 8. (13 bis 20 Uhr) und 9. März (10 bis 18 Uhr) in der Hamburger City – und zwar zum Kilopreis. An den Großen Bleichen 34 ist in den Räumen des Audiosystem-Anbieters Wisseling High End (erste Etage) an diesen zwei Tagen das international gefeierte Konzept Vinokilo zu Gast.

Die Idee: Qualitativ hochwertige und gut erhaltene Vintage-Kleidung wird Schnäppchenjägern zum fairen Preis angeboten. Ein Kilo Kleidung (auch Schuhe und Accessoires wie Gürtel, Taschen und Schals sind Teil der Auslage) kostet am ersten Tag 45 Euro, am zweiten nur noch 40 Euro. Nur Kartenzahlung ist möglich.

Secondhand Hamburg: Zwei Tonnen Designerkleidung werden in der City angeboten

Insgesamt sind in Hamburg zwei Tonnen „kuratierter Kleidung“, so die Macher, im Angebot. Es gibt Damen- und Herrenmode (Größen von XXS bis 3XL) aus der Zeit der 1950er-Jahre bis hinein in die 2010er. Von Kleidern bis zu ausgefallenen Hemden, von Levi’s-Jeans über Adidas-Sportkleidung bis zu Converse-Chucks sei vieles dabei.

Die Idee zu diesen „Pop-up-Veranstaltungen für Secondhandmode“, die mittlerweile europaweit gastieren und in diversen Medien – von „Forbes“ bis „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ – vorgestellt wurden, hatte der deutsche Unternehmer Robin Balser im Jahr 2015. „Ich bin davon überzeugt, dass die Herstellung von Kleidung komplett eingestellt werden könnte und dann immer noch genug für alle vorhanden wäre“, sagt Balser.

Vinokilo: Beim ersten improvisierten Markt standen Hunderte vor der Tür

Angefangen hatte alles damit, dass Robin Balser seinen eigenen Modeladen wegen einer Kündigung des Mietvertrags aufgeben und schnell viel Kleidung loswerden musste. In der Wohnung eines Freundes fand daraufhin der erste improvisierte Markt statt, den Freunde in den sozialen Netzwerken angekündigt hatten. Doch dann hätten plötzlich Hunderte vor der Tür gestanden.

Mehr zum Thema

„Wann macht ihr das nächste Event? Wo kann ich Vintage kaufen? Die Fragen wurden mir so oft gestellt, insbesondere natürlich von jenen, die wegen der Überfüllung nicht einkaufen konnten“, erinnert sich der Gründer. Längst ist der Verkauf von Vinokilo professionalisiert, allein auf Instagram hat das Konzept rund 220.000 Follower.

Secondhand: Kleidung von Topmarken kann in Hamburg abgegeben werden

Auch eigene Altkleider (gewaschen und in Topzustand!) darf man zu der Veranstaltung bringen und erhält dafür einen Gutscheinrabatt von 4 Euro pro gespendetem Kilo. Achtung: Es darf keine Kleidung von großen Günstigketten sein. Auch Kinderkleidung, Unterwäsche und Socken sind ausgenommen.

Für die Vinokilo-Veranstaltung gibt es limitierte Freikarten (ausschließlich online) sowie Tickets ab 5 Euro („Early Bird“). Karten sind unter www.vinokilo.events/collections/hamburg erhältlich oder am Eingang (ohne Gewähr).