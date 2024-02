Hamburg. Das noble Restaurant im Luxushotel Fraser Suites am Rödingsmarkt gibt nach fünf Jahren auf. Betreiber äußern sich zu neuen Plänen.

Das ist eine Schocknachricht für Freunde der gehobenen Gastronomie in der Hamburger Innenstadt: Das Nobelrestaurant The Dining Room im Fünf-Sterne-Superior-Hotel Fraser Suites am Rödingsmarkt schließt am 27. März für immer seine Pforten.