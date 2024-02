Hamburg. Er klingelte an der Wohnungstür und gab sich als Elektriker aus. Doch dann wurde der angebliche Handwerker rabiat.

Am Dienstagmorgen ist ein 79-Jähriger in seiner Wohnung in der Hamburger Neustadt überfallen und ausgeraubt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte ein Mann um 9.25 Uhr an der Wohnungstür am Zeughausmarkt geklingelt und sich als Elektriker ausgegeben. Er sagte, er müsse den Strom ablesen.

Doch dann wurde der angebliche Handwerker rabiat. Er drückte die Tür auf und griff nach der Hand des Seniors. Dann entriss er ihm seine Geldbörse aus der Hosentasche und flüchtete in unbekannte Richtung. Dabei wurde der ältere Mann leicht an der Hand verletzt.

Polizei Hamburg sucht Zeugen des Überfalls

Der 79-Jährige alarmierte die Polizei, die sofort eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen einleitete. Da diese erfolglos blieb, bittet die Polizei jetzt die Bevölkerung um Mithilfe.

Der Täter wird folgendermaßen beschrieben:

circa 1,70 bis 1,80 Meter groß

etwa 50 Jahre alt

unrasiert

Wer Hinweise zu dem Täter geben kann oder in diesem Zusammenhang etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040/ 4286-56789 oder einer Polizeidienststelle zu melden.

