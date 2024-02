Hamburg. Kriminelle lenken Senioren-Ehepaar mit einem fiesen Trick ab und stehlen schließlich eine Geldbörse. Wie die Täter vorgingen.

Anke (76) und Walter Storbeck (73) aus Ochsenwerder sind Oper von dreisten Dieben geworden: Das Ehepaar war am Donnerstag, 1. Februar, im Vierländer Markt am Neuengammer Hausdeich 215 einkaufen. Als es nach dem Einkauf in seinem Auto saß, näherte sich unauffällig ein Mann und zerstach den hinteren rechten Reifen des Skoda Fabia. Als die Eheleute den Reifen wechselten, entwendete der Unbekannte unbemerkt die Geldbörse von Anke Storbeck aus dem Auto. „Da waren nur rund 50 Euro drin, aber leider auch wichtige Papiere“, sagt die Seniorin. Die Kriminalpolizei ermittelt.