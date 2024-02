Hamburg. Mit einer Pistole bewaffnet stürmte der Unbekannte am Abend den Kassenbereich des Kinos. Eine Person wurde verletzt.

Bewaffnet mit einer Pistole hat ein bislang unbekannter Täter am Dienstagabend das Holi Kino an der Schlankreye überfallen. Er ist mit Bargeld in noch unbekannter Höhe geflüchtet, wie ein Sprecher des polizeilichen Lagedienstes dem Abendblatt sagte. Derzeit fahndet die Polizei Hamburg mit Dutzenden Streifenwagen nach ihm. Auch der Hubschrauber „Libelle“ kreist seit Stunden über dem Gebiet.