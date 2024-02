Hamburg. Seit 1978 schützt eine Überdachung aus Stoff die Gäste. 2017 brachten die Betreiber eine neue Markise an. Warum diese nun wegsoll.

Schon seit 1978 schützt eine Markise die Gäste des Restaurants Thämer’s (serviert nach eigenen Angaben „die besten Bratkartoffeln der Welt“) vor Wind und Wetter. 2017 investierte Inhaberin Dubravka Popovic, die das Kultlokal am Großneumarkt in der Hamburger Neustadt gemeinsam mit ihrer Tochter Valentina betreibt, rund 54.000 Euro in ein neues, robusteres Stoffdach für ihre Terrasse.