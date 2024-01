Hamburg. Würgeschlange Chantal oder Hahn Eike sind die vergessenen Rekordhalter im Tierheim Hamburg. Warum sie so schwer zu vermitteln sind.

Niedliche Hundewelpen wollen viele haben, aber Schlangen, Hähne oder kranke Katzen haben es da deutlich schwerer. Sie bleiben besonders lange im Tierheim Süderstraße in Hamburg-Hamm. So wie die Würgeschlangen Chantal und Sam. Die beiden Boa Constrictors leben bereits seit 2015 dort.

21 Schlangen suchen derzeit ein Zuhause, die fünf Boas haben es besonders schwer und warten seit fast zehn Jahren darauf, von Menschen aufgenommen zu werden. Sie sind die Rekordhalter im Tierheim Süderstraße.

Tierheim Hamburg: Würgeschlangen suchen seit Jahren neues Zuhause

Das liegt auch daran, dass die Boa Constrictor, auch Abgottschlange genannt, nicht so ganz leicht zu halten ist Und wer sie aufnimmt, geht eine lange Verpflichtung ein, denn sie können 25 Jahre alt werden und eine Größe von zwei bis drei Metern erreichen. Die Würgeschlange ist enorm stark und daher nicht für Anfänger geeignet. Ihre Haltung ist in Hamburg nur mit amtlicher Genehmigung möglich.

Dazu kommen die Kosten: Die Schlangen müssen in großen, zwischen 27 und 30 Grad warmen und lichtdurchfluteten Terrarien gehalten werden, das sorgt für höhere Stromkosten. Sie mögen es nicht nur mollig warm, sondern brauchen auch Kletter- und Versteck- sowie Bademöglichkeiten.

Interessierte müssen die Exoten jedoch nicht direkt adoptieren, sie können auch eine Patenschaft übernehmen. „Mit einer Patenschaft helfen Sie uns dabei, die Schlangen medizinisch und artgerecht zu versorgen sowie einen angemessenen künstlichen Lebensraum für die Tiere zu schaffen“, so Urte Inkmann, tierärztliche Leiterin des Hamburger Tierschutzvereins.

Das sind die Sorgentiere im Tierheim Süderstraße:

Momentan leben 13 Hähne dort. Während die Hennen relativ schnell ein Zuhause finden, warten die Hähne teilweise jahrelang. Rekordhalter ist Hahn Eike, der Ende 2020 noch als Küken zusammen mit seinen Geschwistern ins Tierheim gekommen ist. Während alle anderen schon vermittelt worden sind, wohnt Eike bereits seit mehr als drei Jahren im Tierheim. Bei Hähnen gelingt es aufgrund von Konkurrenzverhalten nur sehr selten, sie miteinander zu vergesellschaften. Am besten ist daher die Haltung in kleinen Gruppen mit nur einem Hahn und mehreren Hennen.

Bislang unvermittelbar: Hahn Eike. Er lebt mittlerweile seit mehr als drei Jahren im Tierheim Süderstraße. © Picasa | Picasa

