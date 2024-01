City Erst New York, jetzt Hamburg: Motel One eröffnet neues Hotel

In der Lobby vom The Cloud One Hotel im Hamburger Kontorhausviertel haben Daniel Müller (v. l.), Arne Döbbert und Oliver van Heest Platz genommen.

Ab sofort gibt es in der Innenstadt das The Cloud One Hotel. Eine besondere Attraktion soll auch die Hamburger in das Haus locken.