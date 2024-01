Reeperbahn Hamburg: Dieses Geschäft schließt bald „schweren Herzens“

Hamburg. Auf St. Pauli beginnt das neue Jahr direkt mit einem Ende: Sieben Jahre lang gehörte das Lokal Bidges & Sons zur Reeperbahn. Einigen Hamburgerinnen und Hamburgern dürfte es vor allem für nachhaltig hergestellte T-Shirts, Hoodies und Accessoires, aber auch als veganes Restaurant bekannt sein. Doch nun ist Schluss, wie die Inhaber in den sozialen Medien verkünden.

„Nach sieben unglaublichen Jahren müssen wir euch schweren Herzens mitteilen, dass das Bidges & Sons Reeperbahn Ende Januar 2024 seine Türen schließen wird“, heißt es auf Instagram und Facebook. Damit ist es das Ende von dem, was als kleiner veganer Laden für Kleidung begann und sich anschließend zu einem Café, einer Rooftop-Bar und einem veganen Restaurant entwickelt hat.

Reeperbahn: Einzelhandel mit Restaurant schließt – das sind die Gründe

„Und auch wenn wir ursprünglich neben unseren Hauptjobs nur ein paar Shirts bedrucken wollten, sind wir happy mit dem, was am Ende dabei herausgekommen ist“, schreiben die Besitzer weiter. Es hätte mit den Jahren viel positives Feedback von Stammkunden gegeben. „Wir haben viel Herzblut in das Lokal gesteckt und haben die Entscheidung nicht leichtherzig getroffen“, sagt Inhaber Markus Krapf auf Abendblatt-Nachfrage. Gemeinsam mit seinem Bruder gründete er das Label. Später seien die beiden Brüder dann durch Zufall in die Gastronomie-Branche gerutscht.

Doch wie auch andere Gastronomien hätte das Bidges & Sons ebenfalls die Herausforderungen der vergangenen Zeit durch Corona-Krise, Inflation, gestiegene Energie- und Einkaufskosten sowie die erhöhte Mehrwertsteuer auf Speisen zu spüren bekommen. Dadurch werde es immer schwieriger, kostendeckend zu arbeiten und Preise so zu halten, dass sie sich jeder noch leisten könne.

An der Reeperbahn macht Ende Januar ein beliebtes Ladenlokal dicht (Symbolbild).

Foto: Roland Magunia / Roland Magunia/Funke Foto Service

Aus diesen Gründen macht das Ladenlokal an der Reeperbahn Ende des Monats dicht. Doch die Betreiber von Bidges & Sons wollen ihr nachhaltiges Streetwear-Label aus Hamburg weiterhin im Onlineshop vertreiben. „Damit hat alles angefangen, und das wollen wir weiterführen“, sagt Krapf. Unter anderem soll es in diesem Jahr neue Designs für die nachhaltige Kleidung geben.

Für die letzten Wochen auf dem Kiez haben sich die Inhaber einen besonderen Abschied überlegt: Bis zur Schließung veranstalten sie einen großen Sale im Geschäft. „Es gibt viele Bestseller, aber auch ein paar ältere Einzelstücke und Raritäten.“

St. Pauli: Bidges & Sons gibt Lokal auf – so laufen die letzten Öffnungstage ab

Auch ein letzter Besuch im veganen Restaurant ist noch möglich. Unter anderem stehen dort sogenannte loaded fries (deutsch: beladene Pommes) mit herzhaften Toppings, Burger und Fingerfood auf der Speisekarte. Da es an den letzten Tagen voll werden könnte, empfehlen die Inhaber, vorab einen Tisch zu reservieren.

Zusätzlich zur Rabattaktion im Ladenlokal gibt es auch Geschenke: Wer im Restaurant isst oder mit einer größeren Einkaufstasche nach Hause geht, bekommt ein paar Produkte des Labels kostenlos dazu. Am Sonnabend, 20. Januar, öffnet das Ladenlokal mit dem Restaurant dann ein letztes Mal seine Türen an der Reeperbahn – und verabschiedet sich anschließend mit einer Party.

„Bidges & Sons“ an der Reeperbahn Das Ladenlokal und Restaurant von „Bidges & Sons“ befindet sich an der Reeperbahn 7 auf St. Pauli. Montags ist dort Ruhetag. Der Store öffnet dienstags bis donnerstags von 14 bis 22 Uhr, freitags von 14 bis 0 Uhr, sonnabends von 12 bis 0 Uhr und sonntags von 14 bis 22 Uhr. Das Restaurant hat dienstags bis donnerstags von 15 bis 21 Uhr, freitags und sonnabends von 15 bis 22 Uhr und sonntags von 15 bis 21 Uhr geöffnet. Der Online-Shop von „Bidges & Sons“ ist unter der Internetseite www.bidges-sons.com zu finden. Unter 040-87 50 09 00 ist das Team telefonisch zu erreichen.