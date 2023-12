Der scheidende Hochbahn-Chef Henrik Falk – hier in der neu gestalteten U-Bahn-Station Mönckebergstraße in der Hamburger City – wird am Donnerstag mit einer Feier verabschiedet.

Henrik Falk wechselt als Vorstandsvorsitzender zur BVG in die Hauptstadt. Was er in Hamburg bewegt hat – und was er vermissen wird.