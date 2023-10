Weihnachtsmarkt Hamburg 2023: Strandpauli startet im November

Hamburg. Noch gut zwei Wochen – dann verwandelt sich einer der beliebtesten BeachclubsHamburgs – StrandPauli neben den Landungsbrücken – in eine weihnachtliche Winterlandschaft. „Im November eröffnen wir Hamburgs ersten und längsten Weihnachtsmarkt der Stadt, deshalb genannt Wintermarkt“, heißt es vom Veranstalter.

Frieren müsse niemand, so die Organisatoren, denn in der Wintersaison werde StrandPauli zum exquisiten À-la-carte-Restaurant mit angeschlossenem Wintermarkt – direkt am Strand, direkt am Wasser.

Weihnachtsmarkt Hamburg 2023: StrandPauli verwandelt sich in Winterlandschaft

Ein Auszug aus der Speisekarte: Fondue (Fleisch, Fisch, Käse oder vegan), Hamburger Pannfisch, Winterpizzen und -burger sowie vegetarische und vegane Varianten. Dazu gibt es Weine und Winter-Cocktails.

„Wer aber den klassischen Weihnachtsmarktbummel mit Glühwein und Bratwurst bevorzugt, wird überrascht sein“, so StrandPauli-Geschäftsführer Hendrik Olschewski. „Ab November zaubern wir einen kompletten Winterwald direkt auf den Strand.“

Mehr zum Thema

Statt Palmen und Sonne gibt es dann ein Meer aus beleuchteten Tannenbäumen. „Wir haben außerdem eine große Ski-Hütte im rustikal bayerischen Alm-Stil am Strand aufgebaut, die für Events und größere (Firmen-)Feiern gemietet werden kann.“ Die Gäste hätten die Wahl: unterm Sternenhimmel am offenen Feuer sitzen oder im überdachten Teil des Strandes. Sie können sich auch in die sogenannten Hacienda zurückziehen – überall gibt es den Blick auf Elbe, Schiffe und Hafen gratis dazu.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

StrandPauli verwandelt sich im November in Hamburgs ersten Weihnachtsmarkt

Als besonderes Angebot gibt es im Beachclub in diesem Jahr Eisstockschießen (Termine nur im November und Dezember unter www.eisstock-hamburg.de). Fürs Fondue empfehlen die Wintermarkt-Macher, vorab zu reservieren: per Mail an reservierungen@strandpauli.de.

Der StrandPauli-Wintermarkt öffnet am Mittwoch, 1. November, um 16 Uhr. Bis März ist der Wintermarkt mittwochs und donnerstags von 16 Uhr bis 23 Uhr und freitags bis 24 Uhr geöffnet. Sonnabends geht es um 12 Uhr los (bis 24 Uhr), und sonntags hat der BeachClub von 12 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Aktuelle, wetterabhängige Öffnungszeiten gibt es jede Woche neu auf www.strandpauli.de.