Hotel Hamburg: Bei Udo Lindenberg zuhause – Schnuppertag im Hotel Atlantik

Das Fünf-Sterne-Hotel Atlantic befindet sich in direkter Lage an der Hamburger Außenalster.

Hamburg. Das Hotel Atlantic an der Alster hat sich etwas Besonderes für die Hamburger einfallen lassen. Am kommenden Sonntag (10. September) sind bei einem Tag der offenen Tür von 14 bis 17 Uhr erstmals alle Interessierten eingeladen, das Hotel, seine Zimmer und Säle zu erkunden – also ein ganz besonderer Besuch im Zuhause von Hamburgs Ehrenbürger Udo Lindenberg.

Beim sogenannten Atlantic Discovery Day können Besucher Einblicke in den Ablauf des Fünf-Sterne-Hotels erhalten, Kinder können im Ballsaal toben. Dazu gibt es leckeres Essen – und das alles kostenfrei.

Hotel Atlantik: Bei Udo Lindenberg zuhause – Schnuppertag im Hotel Atlantik

Auch für die Mitarbeiter ist der Tag der offenen Tür in dem traditionsreichen Luxushotel etwas Besonderes. „Wir sind glücklich und stolz, dass das Hotel Atlantic einen festen Platz in den Herzen der Hamburger hat“, sagt Hoteldirektor André Vedovelli.

„Dafür wollen wir ihnen mit dem Atlantic Discovery Day danken und ihnen ermöglichen, die ganze Welt unseres Grandhotels auf eine neue Art und Weise zu entdecken.“ Dabei erwartet Interessierte ein Nachmittag voller Überraschungen.

Hotel Atlantic: Tag der offenen Tür – Udo Lindenberg wünscht viel Spaß

„Es ist uns eine Herzensangelegenheit, unseren Gästen die vielen Facetten unseres Hauses zu präsentieren und die Leidenschaft unseres Teams in den Vordergrund zu stellen“, so Vedovelli. Der Discovery Day biete die ideale Möglichkeit, vielen Hamburgerinnen und Hamburgern das wunderschöne Atlantic zu zeigen „und sie als Gäste herzlich willkommen zu heißen“.

Übrigens, ohne Udo Lindenberg geht nichts im Atlantic. Laut Hotel-Direktor, wisse der Panikrocker natürlich, dass sein Zuhause am kommenden Wochenende etwas voller als gewöhnlich wird. „Ich habe Herrn Lindenberg informiert, damit er weiß, dass am Sonntag besonders viele Hamburger Gäste im Haus sein werden. Er hat uns spontan viel Spaß gewünscht.“

Hotel Hamburg: Besuchern stehen auch die Festsäle im Atlantic offen

Beim Tag der offenen Tür wird den Besuchern Zugang zu Orten ermöglicht, die sie ansonsten nicht zu sehen bekommen. Auf einem besonderen Hotelplan sind die verschiedenen Stationen eingezeichnet. Mit dabei sind auch die großen Festsäle des Hauses.

Das Besondere: Der Große Saal wird zu einem riesigen Indoor-Spielplatz. Hier wird eine Hüpfburg aufgebaut, Kinder können malen, Eis und Popcorn essen. Im Kleinen Saal bereiten die Mitarbeiter des Atlantic alles so vor, als fände hier am Sonntagnachmittag eine Hochzeitsfeier statt. So können die Gäste diese festliche Atmosphäre erleben. In den anderen Sälen gibt es kleine Workshops. Die Gäste können etwa das Serviettenfalten ausprobieren. Außerdem gibt es Tipps vom Profi zum richtigen Tischdecken.

Auch einzelne Zimmer können im Hotel Atlantic besichtigt werden

Sogar einzelne Zimmer können besichtigt werden. Und natürlich gibt es Kulinarisches. Die sogenannte Bankettküche bereitet für die Besucher kleine Spezialitäten vor. Aber auch die legendäre Hummersuppe kann im Atlantic-Restaurant probiert werden. Im Atlantic Grill & Health wird Fingerfood gereicht. In der „Udo Galerie“ von Udo Lindenberg wird – wie sollte es anders sein – Eierlikör serviert. Dazu tritt Singer-Songwriter Dennis Durant in der Lobby des Hotels auf.

Auch die Geschichte des Hotels Atlantic wird an diesem Sonntag Thema sein. Das Haus wurde 1909 eröffnet und diente vorerst als Grandhotel für die Erste-Klasse-Passagiere der Hamburg-Amerika-Linie (Hapag). Bis heute ist das Luxushotel eine der ersten Adressen der Stadt. Und spätestens seitdem hier Udo Lindenberg eingezogen ist, ist das Haus sogar bundesweit bekannt. „Aufbruch zu Reisen in ferne Länder und hanseatische Weltoffenheit – dafür steht das Hotel Atlantic Hamburg seit seiner Gründung auf einzigartige Weise“, heißt es vonseiten des Hotels.