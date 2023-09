Polizei Hamburg: 19-Jähriger sticht Onkel nieder – Lebensgefahr

Ein Familienstreit in Mümmelmannsberg eskalierte. Das 25-jährige Opfer kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik.

In Mümmelmannsberg wurde am Montagabend ein 25-jähriger Mann niedergestochen.

Am Montagabend ist in Mümmelmannsberg ein Mann niedergestochen worden. Offenbar war ein Familienstreit in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Rahewinkel gegen 20.40 Uhr eskaliert. Nach Abendblatt-Informationen stach ein 19-Jähriger seinen 25 Jahre alten Onkel infolgedessen auf der Straße vor dem Haus mit einem Messer in den Bauch.

Polizei Hamburg: Streit eskaliert – 19-Jähriger sticht Onkel nieder

Das Opfer kam nach der Erstversorgung durch einen Notarzt mit einer schweren Stichwunde im Unterbauch ins Unfallkrankenhaus Boberg und schwebt in Lebensgefahr.

Die mutmaßliche Tatwaffe wurde in einem Gebüsch gefunden.

Foto: Michael Arning

Der 19-Jährige wurde kurze Zeit später in unmittelbarer Nähe festgenommen und befindet sich nun in Polizeigewahrsam. Das Messer wurde in Tatortnähe in einem Gebüsch aufgefunden. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen.