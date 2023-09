Polizei Pinneberg: Diebe stehlen Porsche-Oldtimer aus Hamburg binnen Minuten

Ein Porsche 928 Coupe. Ein ähnliches Modell in blau wurde nun in Hetlingen im Kreis Pinneberg binnen weniger Minuten gestohlen.

Hetlingen. In einem Zeitfenster von nur rund 90 Minuten haben noch unbekannte Täter in Hetlingen einen wertvollen Oldtimer gestohlen. Die Tat ereignete sich schon am vergangenen Donnerstag an der Straße Am Heuhafen.

Dort, an der Elbe im Kreis Pinneberg, hatte der Besitzer seinen Porsche gegen 15.15 Uhr abgestellt. Als er gegen 16.45 Uhr zurückkehrte, war das Fahrzeug vom Modell 928 S4 in der Farbe blau verschwunden.

Der durchaus als Luxusoldtimer zu bezeichnende Wagen hat ein Hamburger H-Kennzeichen, was ihn als Oldtimerfahrzeug ausweist. Der Schaden wird von der Polizei auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat in diesem Fall die Ermittlungen übernommen. Die Beamten suchen nun Zeugen, die am Tattag oder an vorherigen Tagen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Pinneberger Kripo unter der Telefonnummer 04101/2020 entgegen.