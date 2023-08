Planten un Blomen: Hamburg beendet überraschend Wasserlichtkonzerte

Hamburg. Teezeremonien, Töpferkurse und etliche weitere Veranstaltungen: Der Park Planten un Blomen im Herzen von Hamburg bietet nach einer teilweise längeren Unterbrechung wegen Corona und Sparmaßnahmen in der Energiekrise wieder eine ganze Reihe von Freizeitveranstaltungen.

Es finden regelmäßig Konzerte, Theateraufführungen oder Lesungen in der denkmalgeschützten Grünanlage statt, in der zudem das Kultlokal Café Seeterrassen wieder zum Leben erweckt werden soll.

Planten un Blomen: Wasserlichtkonzerte enden bereits am 3. September

Eine der Top-Attraktionen des Parks muss aber nun eine längere Pause einlegen: Die Spielzeit der Wasserlichtkonzerte wird vorzeitig beendet. Die kostenlosen Konzerte mit Klassik oder Filmmusik laufen nur noch bis Sonntag, 3. September.

Der Grund: In der Nähe des Parksees gibt es eine schwerwiegende Leckage, die im laufenden Betrieb leider nicht behoben werden kann, teilte das Bezirksamt Hamburg-Mitte mit. „Die Entscheidung ist den Verantwortlichen nicht leichtgefallen, jedoch leider nicht vermeidbar“, sagte ein Sprecher der Behörde.

Zu den Wasserlichtkonzerten in Planten und Blomen zieht es im Sommer regelmäßig zahlreiche Besucher.

Foto: Andreas Laible

Um den Schaden zu begrenzen und die aufwendigen Reparaturmaßnahmen umgehend zu veranlassen, müsse das restliche Wasser des Parksees vorzeitig abgelassen werden. Normalerweise laufen die Konzerte bis zum 30. September, bis es in die Winterpause geht.

Konzert und Lesung – großes Kulturprogramm in Planten un Blomen

Doch was viele gar nicht wissen: Planten un Blomen bietet viele weitere Veranstaltungen, auch noch jetzt im Spätsommer. Ein Höhepunkt dürften die Jazz Open sein, die am kommenden Wochenende, 2. und 3. September, von 15 bis 21 Uhr stattfinden. Zum 28. Open-Air Jazzfestival präsentiert das Jazzbüro Hamburg im Musikpavillon Künstler aus Hamburg und dem Rest der Welt. Der Eintritt ist kostenlos.

Am Mittwoch, 13. September, findet ebenfalls im Musikpavillon das sogenannte Wortpicknick statt. Die Autorinnen Katrin Seddig und Ella Carina Werner lesen aus ihren Werken „Nadine“ und „Man kann auch ohne Kinder keine Karriere machen“, begleitet werden sie dabei vom Songwriter Jochen Solo. Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt ist ebenfalls kostenlos, eine Anmeldung ist nicht nötig.

Park im Herzen Hamburgs: Viele kostenlose Führungen

Im Park werden zudem regelmäßig stattfindende Führungen angeboten – etwa zu den Themen Natur, zur Gestaltung der Anlage und zu Themenschwerpunkten.

Unter dem Motto „Japanische Gärten – Botanische Kostbarkeiten aus Asien“ geht es etwa am Sonntag, 3. September, um 14 Uhr am Pavillon hinter dem Teehaus im Japanischen Garten zum Spaziergang durch den exotischen Teil des Parks.

Parkwissen: Heilkraft der Pflanzen und Kräuter wird erklärt

Am Sonntag, 10. September, startet am Eingang zum Apothekergarten um 11 Uhr die Führung „Die Heilkraft der Pflanzen und Kräuter“. Am Sonntag, 24. September, findet die Führung „Park-Wissen aus erster Hand“ statt. Los geht es um 11 Uhr am Info-Pavillon des Freundeskreises Planten un Blomen.

Anmelden muss man sich zu allen Führungen nicht, die Teilnahme ist kostenlos.

Planten un Blomen: Fest für Kinder in den Wallanlagen

Regelmäßig finden zudem Teezeremonien in Planten un Blomen statt. Am Sonntag, 10. September, führen die Eheleute Yamamori/Kawahara um 15 Uhr durch das Ritual. Veranstaltungsort ist das Teehaus im Japanischen Garten.

Der japanische Garten im Park Planten un Blomen in Hamburg: Auch für Exotik ist in der Grünanlage unweit des Dammtor-Bahnhofs gesorgt.

Foto: dpa Picture-Alliance

Turbulenter wird es sicher eine Woche später: Am Sonntag, 17. September, steigt in den Wallanlagen das Fest „KinderKinder“. Malen, spielen, toben, klettern, basteln, musizieren und noch viel mehr wird den Kleinen beim Weltkinderfest geboten. Los geht es um 11 Uhr, auch dieses Programm ist kostenlos.