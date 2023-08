Fridays for Future: Klimaaktivisten demonstrieren für Bahnstrecke Hamburg-Hannover

Fridays for Future

Fridays for Future Aktivisten wollen für Strecke Hamburg-Hannover demonstrieren

Wie hier im vergangenen Jahr planen die Aktivisten von Fridays for Future für Freitag eine Demonstration. Dieses Mal steht die Bahnstrecke zwischen Hannover und Hamburg im Fokus (Archivbild).

Am Freitag plant die Klima-Bewegung Fridays for Future eine Kundgebung am Gänsemarkt. Und zwar für ein umstrittenes Bahn-Projekt.