Abermals politischer Streit um Bahnstrecke Hannover-Hamburg

Im Dauerkonflikt über den Ausbau der Zugstrecke zwischen Hannover und Hamburg ist abermals Streit in der niedersächsischen Politik entbrannt. CDU-Verkehrspolitiker Marcel Scharrelmann forderte am Montag von Verkehrsminister Olaf Lies (SPD), die klare Linie des Landes in der rot-grünen Landesregierung durchzusetzen.