Ed Sheeran in Hamburg: Bekannter Musiker bekommt Zuhause auf der Reeperbahn

Am Donnerstag drehte sich auf St. Pauli alles um Ed Sheeran: Der Musiker ist jetzt in Hamburg zu sehen.

Hamburg. Zwischen Donald Trump und Adele, gleich gegenüber Queen Elizabeth II., wird Ed Sheeran ab sofort zu bewundern sein: Als neueste Wachsfigur im Hamburger Panoptikum auf St. Pauli.

„Im britischen Dreieck“ werde er aufgestellt, sagt Susanne Faerber, Geschäftsführerin der Attraktion auf dem Spielbudenplatz. Sonst macht sich der Musiker in Deutschland allerdings rar, nur in Berlin hatte er sich in diesem Jahr für ein Konzert angekündigt.

Ed Sheeran zieht ins Panoptikum auf dem Hamburger Kiez

Gestaltet wurde der britische Singer-Songwriter von der Künstlerin Lisa Büscher. Besonders kniffelig war die Arbeit wegen einer Besonderheit: Der Brite hat zahlreiche Tattoos auf dem Körper, sichtbar für das Publikum des Panoptikums sind sie an den Unterarmen. „Und jedes Tattoo hat eine besondere Bedeutung für ihn“, sagt die Berliner Bildhauerin.

Hayo und Susanne Faerber, Betreiber des Wachsfigurenkabinetts Panoptikum in Hamburg, mit der neuen Wachsfigur von Ed Sheeran

Foto: Marcus Brandt / dpa

Ein Ahornblatt stehe für seinen Auftritt in Kanada, die Unterschrift von Damian Rice ist eine Hommage an sein Idol aus Irland, ein stilisiertes Bild einer Mutter mit ihrem Sohn erinnere an das Lieblingsbild seiner eigenen Mutter, zählt die 41-Jährige auf.

Auch ein Phoenix prangt auf den Armen des Musikers, der bislang über 150 Millionen Tonträger verkauft hat, dazu kommen Szenen aus dem Film Shrek.

Wachsfigurenkabinett Hamburg: Auch der Transport Ed Sheerans war eine Herausforderung

Ebenfalls schwierig war es, das Instrument an Sheerans Körper zu befestigen, sagt Lisa Büscher. Allerdings ist die Little Martin Westerngitarre unverzichtbar: Bereits in jungen Jahren lernte Sheeran, Gitarre zu spielen, und schon in seiner Schulzeit entstanden erste eigene Songs, die von Van Morrison beeinflusst waren.

Aber nicht nur die Figur des Rotschopfs selber barg so einige Herausforderungen, auch der Transport war kompliziert. In den vergangenen Tagen herrschte eine Hitzewelle in Deutschland, und die Künstlerin musste ihr Werk im Auto aus ihrem Berliner Atelier nach Hamburg bringen.

Lisa Büscher, Bildhauerin aus Berlin, stylt die Frisur ihrer Wachsfigur des britischen Sängers Ed Sheeran im Wachsfigurenkabinett Panoptikum am Spielbudenplatz an der Reeperbahn.

Foto: Marcus Brandt / dpa

„Doch bei 50 Grad schmilzt das Wachs“, sagt Lisa Büscher. Eine gewisse Panik habe sie die ganze Fahrt über gehabt und sei unendlich erleichtert gewesen, als das Abbild des 32-Jährigen unversehrt auf St. Pauli angekommen war.

Ed Sheeran: Feierliche Enthüllung im Panoptikum auf St. Pauli ohne Blitzlicht

Im Kabinett war dann bei der feierlichen Enthüllung am Donnerstag auch jegliches Blitzlicht verboten, denn das schadet den Wachsfiguren ebenfalls. Dagegen sind Selfies mit Ed Sheeran ausdrücklich erlaubt, erste Besucher gesellten sich kurz nach der Vernissage gleich zu dem Superstar und zückten das Smartphone.

Im Hamburger Panoptikum stehen auf vier Etagen insgesamt mehr als 120 Persönlichkeiten aus Kunst und Kultur, Sport und Politik, Gesellschaft und Geschichte – darunter der Sänger Udo Lindenberg und auch der vor drei Jahren verstorbene Schauspieler Jan Fedder.