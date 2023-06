Schlagermove 2023: Wildpinkler, Sperrung, Reinigung – was Hamburg erwartet

Zum 25. Mal setzt sich der Schlagermove am 8. Juli in Bewegung. Das hat Auswirkungen auf die umliegenden Straßen.

Hamburg. „Der Karneval des Nordens“ – so lautet das Motto des Schlagermoves 2023 in Hamburg. In diesem Jahr wird der Partyumzug am 8. Juli zum 25. Mal über den Kiez rollen – mit bis zu 400.000 Freunden des deutschen Liedguts.

Ein solcher Andrang macht sich auch bei den Anwohnern rund um die Strecke bemerkbar. Sie wurden vom „Schlagermove-Team“ bereits vorab per Post über Straßensperrungen, die Reinigung und Maßnahmen gegen Wildpinkler informiert.

Schlagermove 2023 Hamburg: Straßensperrungen auf St. Pauli

Die 49 Trucks mit Schlagerfans an Bord starten am Sonnabend um 15 Uhr am Heiligengeistfeld und werden dann einen 3,3 Kilometer langen Rundkurs durch St. Pauli fahren. Dieser führt über die Helgoländer Allee, die St. Pauli Hafenstraße und zum Schluss über die Reeperbahn. Der letzte Truck werde zwischen 20 und 20.30 Uhr auf dem Heiligengeistfeld zurückerwartet, heißt es auf der Website des Veranstalters.

Das führt zu diversen Straßensperrungen in diesem Gebiet. So wird beispielsweise die Glacischaussee von Freitag um 19 Uhr bis Sonntag um 7 Uhr durchgehend gesperrt. Auch die Straßen Hafentor und Bei den St. Pauli Landungsbrücken sind während des Schlagermoves nicht befahrbar.

Alle Schlagermove-Straßensperrungen in der Übersicht:

Glacischaussee: durchgehende Sperrung von Freitag, 19 Uhr, bis Sonntag, 7 Uhr

Reeperbahn/Beim Trichter: Sperrung Beim Trichter in Höhe Tiefgaragenzufahrt

Hafentor/Bei den St. Pauli Landungsbrücken: Hinter dem Hafentor, direkt vor der Fußgängerbrücke wird in Richtung Altona voll gesperrt.

Bei den St. Pauli Landungsbrücken/Helgoländer Allee: Vollsperrung

Bei den St. Pauli Landungsbrücken/St. Pauli Hafenstraße: Vollsperrung

Davidstraße/Ecke Bernhard-Nocht-Straße: Vollsperrung der Davidstraße in Richtung Hafenrandstraße

Große Elbstraße/Ecke St. Pauli Fischmarkt: Sperrung der Großen Elbstraße Höhe „Flutschutztor“ Ecke St. Pauli Fischmarkt. Die Aus- und Einfahrt für die Große Elbstraße erfolgt über die Kaistraße (erreichbar über die Klopstockstraße und Palmaille).

Breite Straße/Ecke Kirchenstraße: Vollsperrung in Richtung Innenstadt

Hein-Köllisch-Platz: Dieser wird in der Zeit von 14 Uhr bis circa 22 Uhr geöffnet.

Lange Straße/Ecke Pepermölenbek: Vollsperrung

Trommelstraße/Ecke Pepermölenbek: Vollsperrung

Königstraße/Ecke Pepermölenbek: Sperrung der Einmündung

Holstenstraße in Richtung Reeperbahn: Vollsperrung, in Richtung Königstraße frei

Nobistor/Ecke Reeperbahn: Sperrung der Einmündung in Richtung Reeperbahn

Talstraße/Ecke Reeperbahn: Sperrung der Einmündung in Richtung Reeperbahn

Hein-Hoyer-Straße/Ecke Reeperbahn: Sperrung der Einmündung in Richtung Reeperbahn

Davidstraße/Ecke Reeperbahn: Sperrung der Einmündung in Richtung Reeperbahn

Taubenstraße/Ecke Reeperbahn: Sperrung der Einmündung in Richtung Reeperbahn

Detlev-Bremer-Straße/Ecke Reeperbahn: Sperrung der Einmündung in Richtung Reeperbahn

Budapester Straße/Ecke Millerntordamm: Höhe Simon-von-Utrecht-Straße in Richtung Reeperbahn

Nebenfahrbahnen Reeperbahn 89 bis 119 sowie Ecke Talstraße bis Hamburger Berg: Am Sonnabend ab ca. 9 Uhr bis circa 2 Uhr sind die Nebenfahrbahnen und die Reeperbahn voll gesperrt und werden als Veranstaltungsfläche genutzt.

Schlagermove in Hamburg: Maßnahmen gegen Wildpinkler

Im Anwohnerschreiben informiert das Team auch über die Maßnahmen „gegen das Wildpinkeln“. In den vergangenen Jahren sei die Anzahl der eingesetzten Toiletten aus diesem Grund stetig erhöht worden.

Weiter heißt es in dem Schreiben: „Mittlerweile stehen über 500 WC-Einheiten unseren Gästen auf der gesamten Move-Strecke sowie an markanten Eckpunkten der Anwohnerstraßen kostenlos zur Verfügung.“

Schlagermove 2023: Sicherheitsdienst überwacht Spielplätze

Außerdem wird über die „Spielplatzüberwachung“ informiert. So ist zu erfahren, dass die Standorte am Zirkusweg, in der Silbersackstraße und der Pepermölenbek durch Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes bewacht werden.

Zum Thema Reinigung heißt es in dem Anwohnerschreiben: „Neben der Hauptreinigung direkt im Anschluss an den Move findet am Sonnabend in der Zeit von 20 bis 23 Uhr eine Anwohnerstraßen-Zwischenreinigung“ statt. Die Veranstalter versprechen: „Ebenso kommen wir den Hinweisen der Anwohner nach und schicken bei Bedarf Reinigungsteams zu den Problempunkten und lassen diese dann reinigen.“

Schlagermove 2023: Veranstalter richtet Hotline für Anwohner ein

Dafür wie auch für weitere Hinweise hat der Veranstalter eine Anwohner-Hotline eingerichtet: 040/5604766. Diese ist vom 6. Juli ab 17 Uhr bis zum 9. Juli um 3 Uhr besetzt.