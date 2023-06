Hamburger Tankstelle richtet Oldtimer-Treffen aus – dieses Mal very british

Die Tankstelle Brandshof wird am Sonnabend zum Hotspot für Fans englischer Autos. Der Überraschungsgast „fährt“ jedoch fremd.

Bereits im April kamen an der Oldtimer-Tankstelle am Billhorner Röhrendamm Liebhaber alter Autos zum „Classic Car Treffen" zusammen (Archivbild).

Hamburg-Rothenburgsort Tankstelle richtet Oldtimer-Treffen aus – very British

Hamburg. Die Tankstelle Brandshof in Rothenburgsort ist ein beliebtes Ziel von Fans alter Autos. Regelmäßig treffen sich dort die stolzen Eigentümer von Oldtimern, um ihre Fahrzeuge zu zeigen, zu fachsimpeln oder sich in der Werkstatt und der Gastronomie, die sich im typischen 50er-Jahre Flair präsentieren, wie in alten Zeiten zu fühlen.

Am Sonnabend (24. Juni) wird die denkmalgeschützte Oldtimer-Tankstelle am Billhorner Röhrendamm zum Hotspot für britische Fahrzeuge der Marken MG, Jaguar, Morris oder Rolls-Royce. Von 11 bis 17 Uhr findet unter dem Motto „very British“ das „Engländertreffen“ statt. „Wir veranstalten regelmäßig Treffen für bestimmte Marken“, sagt Inhaber Alex Piatscheck. Und so gibt es Franzosen- und Italo-Treffen und welche für Porsche, Audi, Alt-Opel- und Mercedes/8.

Rothenburgsort: Tankstelle richtet britisches Oldtimer-Treffen aus

Unter den Besitzern der britischen Oldtimer, die sich dort am Sonnabend treffen, ist auch Horst Weisenhaus. Er fährt einen Morris Minor Traveller von 1957. „Das war Englands Antwort auf den VW Käfer. Mit seinem Dach aus Alu und einem Rückteil aus Holz war er deutlich leichter und verbrauchte auch nur 7,2 Liter statt zehn.“

Horst Weisenhaus ist großer Fan britischer Oldtimer, hier mit seinem Morris Minor Traveller

Foto: Privat

Mehr als eine Million Mal sei das „Auto für jedermann“ verkauft worden, berichtet Weisenhaus, der wie alle Oldtimer-Besitzer gerne sein Wissen teilt. Er ist auch Vorstand eines Morris-Clubs und veranstaltet selber Treffen britischer Oldtimer – etwa beim Heideblütenfest am 13. August in Amelinghausen.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Um beim Engländer-Treffen dafür zu werben, wird er einen Überraschungsgast zur Tankstelle Brandshof mitbringen: Heidekönigin Franziska Röhrs, die allerdings im Cadillac anrollen wird – einer amerikanischen Automarke.