Landungsbrücken: Kurioses Schiff auf der Elbe sorgt für staunende Blicke

Spaziergänger am Hamburger Hafen wunderten sich über ein ungewöhnliches Gefährt auf dem Wasser. Was es damit auf sich hat.

Hamburg. Die Menschen, die am Donnerstagabend an den Landungsbrücken entlangschlenderten und trotz der Unwetter-Warnung ein Fischbrötchen oder ein erfrischendes Kaltgetränk genossen, staunten nicht schlecht, als sie ihren Blick auf die Elbe richteten: Denn zwischen der Elbphilharmonie und dem Dockland-Gebäude fuhr ein ungewöhnliches Schiff auf und ab.

Vom Deck aus wurden immer wieder kleine Wasserfontänen in den Hafen-Himmel geschossen. Zahlreiche Schaulustige zückten ihre Smartphones und filmten das Gefährt.

Landungsbrücken Hamburg: Ungewöhnliches Schiff wirbt für Disney-Animationsfilm

Doch was hatte es mit dem überraschenden Auftritt auf sich? Es war eine kuriose Werbeaktion, die auf den neuen Disney-Film „Elemental“, der seit Donnerstag in den Kinos zu sehen ist, aufmerksam machen sollte. Rund um das Boot waren bunte Banner mit Logo und Schriftzug des Pixar-Animationsfilms zu sehen.

In dem Film geht es um Figuren, welche die vier Elemente Luft, Wasser, Erde und Feuer darstellen. Diese leben gemeinsam in der Stadt „Element City“. Hauptfiguren sind das schlagfertige Feuermädchen Ember Lumen und der coole, etwas verträumte Wasserjunge Wade Ripple.

Beide können nicht viel miteinander anfangen. Sie glauben, dass sie schlicht zu unterschiedlich sind, um eine Beziehung zueinander aufzubauen. Wie sollen auch Feuer und Wasser eine Freundschaft pflegen?

Disney-Film „Elemental“ für Kinder über Rassismus und Migration

Doch die beiden Hauptcharaktere des 102 Minuten langen und 200 Millionen US-Dollar teuren Films verbringen viel Zeit miteinander und merken, dass sie mehr Gemeinsamkeiten haben, als sie zunächst dachten.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Streifen soll Kinder auf spielerische Weise an die Themen Rassismus und Migration heranführen. In den USA ist der Film jedoch trotz der tiefergründigen Botschaft und der liebevoller Aufmachung bisher gefloppt.

Hamburg: Kreative Werbung für Film „Elemental“ auf Elbe

Vielleicht kommt das Thema bei den Pixar-Fans in Deutschland ja besser an, als bei den Anhängern im „Land der unbegrenzten Möglichkeiten“. An kreativer Werbung mangelt es „Elemental“ definitiv nicht, wie die ungewöhnliche Aktion in Hamburg auf der Elbe gezeigt hat.