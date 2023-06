Tierheim Hamburg: Freundlicher Boxermischling Luke sucht Zuhause auf dem Land

Boxer-Bulldog-Mischling Luke aus dem Tierheim Süderstraße in Hamburg ist noch nicht einmal ein Jahr alt und sucht ein ländliches Zuhause außerhalb der Großstadt.

Hamburg. Er ist mit seinem rotbraunen Fell, dem weißen Gesicht und den Pfoten eine Schönheit: Boxer-Bulldog-Mischling Luke aus dem Tierheim Süderstraße des Hamburger Tierschutzvereins von 1841 e. V. (HTV).

Der junge Hund hat in seinem bisherigen Leben viel verpasst, weshalb er nun jemanden braucht, der ihm umso mehr Liebe und Geduld schenken und noch an der Erziehung arbeiten kann.

Tierheim Hamburg: Hund Luke sucht ein ruhiges Zuhause

Der bald ein Jahr alte Luke benötigt ein ruhiges Zuhause – am besten ohne Kinder, denn er kommt zwar mit erwachsenen Bezugspersonen gut klar, mit kleinen Kindern aber ist er nicht so vertraut.

Luke kommt aus einer behördlichen Sicherstellung ins Tierheim an der Süderstraße und entwickelt sich dort sehr gut. Allerdings zeigt sich der stattliche Rüde mit 50 Zentimetern Schulterhöhe und seinen 20 Kilogramm in neuen Situationen unsicher und zurückhaltend – aber auch neugierig und interessiert.

Boxer-Bulldog-Mischling ist neugierig, aber zurückhaltend

Seine Neugier ist eine gute Voraussetzung, um ihn mit Ruhe und Geduld an neue Umstände heranzuführen.

Was Luke schon mitbringt: Er ist freundlich zu Bezugspersonen und Artgenossen. Außerdem ist er mit den öffentlichen Verkehrsmitteln vertraut und kann gut im Auto mitfahren.

Hamburg: Tierheim freut sich über Interesse für Hund Luke

Allerdings ist der Hund nicht fürs trubelige Großstadtleben geeignet und sollte besser ruhig auf dem Land leben. Denn Menschenansammlungen oder Straßenverkehr lösen bei dem empfindsamen Luke großen Stress aus.

Falls Sie den süßen Boxer-Bulldog-Mischling aufnehmen möchten, melden Sie sich gerne mit einer ausgefüllten Selbstauskunft per E-Mail an kontakt@hamburger-tierschutzverein.de beim Tierheim in Hamburg.