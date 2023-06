Hotel Hamburg: Neues Nyx lockt mit Modenschauen und Kunst – auch Einheimische

Lifestyle-Marke eröffnet erstes Haus in Hammerbrook – mit Bar, Restaurant und Terrasse am Fleet. Was die Gäste noch erwartet.

Neues Hotel in Hamburg nahe dem Hauptbahnhof: Direktor Marcus Schelbert steht vor der Blumentapete im Restaurant vom Nyx Hotel in Hamburg.

Hamburg. Tel Aviv, Madrid und München: In diesen Metropolen sind Nyx Hotels bereits vertreten. Und die Lifestyle-Marke expandiert weiter: Neben Athen wird am 13. Juli auch in Hamburg das erste Hausseine Pforten öffnen.

Der Standort ist die Frankenstraße in Hammerbrook nahe dem Hauptbahnhof. In dem Stadtteil unweit der City haben in den vergangenen Jahren zahlreiche internationale Marken Hotels eröffnet.

Nun drängt also auch die Leonardo Hotels Gruppe – die in Hamburg bereits unter anderen in der City Nord und in Altona zu finden ist – mit ihrer Lifestyle-Marke und 236 Zimmern und Suiten auf den hart umkämpften Markt.

Hotel Hamburg: Nyx empfängt die Gäste mit goldenem Käfig

Direktor Marcus Schelbert empfängt das Abendblatt zum exklusiven Ortstermin in der lichtdurchfluteten Lobby vom achten Nyx Hotel weltweit.

Dort fällt sofort ein großer, goldener Käfig ins Auge. „Da kommt noch ein Plüschsessel rein. Das ist dann ein cooles Fotomotiv für unsere Gäste. Aber wir werden auch mal Tänzerinnen und Tänzer hier haben, die im Käfig auftreten“, kündigt der 41-Jährige an.

Auch ein überdimensionales Graffiti, gestaltet von dem Hamburger Künstler Mirko Reisser, ebenso wie blau lackierte Kuhglocken werden künftig die Gäste im Eingangsbereich empfangen. „Unangepasst, weltoffen und kreativ“, so beschreibt der gebürtige Ulmer das Konzept. Die Nyx Hotels, benannt nach der griechischen Göttin der Nacht, seien eine neue Generation von Hotels.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In der Hotelbar legt ein DJ auf und es sind Kunstevents und Partys geplant

„Wir sind ein offenes Haus und freuen uns darauf, neben unseren Gästen aus aller Welt auch die Hamburger bei uns zu begrüßen“, sagt der Hotelkaufmann, der auch viele Jahre als Director Operations unter Karlheinz Hauser auf dem berühmten Blankeneser Süllberg gearbeitet hat.

Neben der Bar mit großem Cocktailangebot wird ein Pult installiert, an dem dann regelmäßig ein DJ auflegt.

Auch Live-Musik soll es ab und an geben. „Wir wollen hier Kunstevents, Partys und Modenschauen machen. Bislang ist in Hammerbrook am Abend wenig los. Aber der Stadtteil hat Potenzial und darauf bauen wir.“

Ein Blick auf die außergewöhnlichen Empfangstresen mit Kuhglocken als Beleuchtung.

Foto: Marcelo Hernandez

Hotel Hamburg: Im Restaurant wird Fusion-Streetfood-Küche serviert

Weiter geht es zum Restaurant Clash. Am Eingang wieder eine Kunstinstallation aus lackiertem Holz und beleuchtetem Plexiglas. Die ist noch in Arbeit, aber der Schriftzug „You Are Here“ schon zu erahnen. Im Restaurant lagern noch die curryfarbenen Sofas für die Zimmer.

Auch hier geht es bunt zu: An der einen Wand wieder ein Graffiti von Moritz „Golden“ Green und eine Tapete mit Blümchenmuster. Das Restaurant hat eine offene Küche: „Hier wird live gekocht. Wir servieren eine Fusion-Streetfood-Küche, zubereitet von unserem internationalen Team um unseren Küchenchef Johannes Obrovski.“

Restaurant bietet gebackene Baby-Calamari, Dorade und Rippchen

Auf der Speisekarte steht beispielsweise „Meeres-Popcorn“, also gebackene Baby-Calamari mit Jalapeno-Mayonnaise und Kräutern.

Auch Artischocke mit gerösteter Paprika-Vinaigrette oder saftig gegarte Rippchen mit Honig-Feigen-Glasur und Salat bietet das Restaurant, ebenso wie „Doraden-Filet knusprig gebraten im Panko-Mantel“ – wahlweise asiatisch scharf, mediterran oder süßsauer zubereitet. Außerdem gibt es Bowls und Burger.

„Wir haben für jeden Geschmack etwas dabei. Und wir empfangen die Gäste in einer ungezwungenen Atmosphäre. Bei uns kann man entspannt einen Drink nehmen, aber eben auch ein ausgiebiges Mittag- oder Abendessen mit Familie oder Freunden genießen“, sagt der Hoteldirektor.

Ein Graffiti von Mirko Reisser ziert die Wand in der Lobby des Hotels Nyx in Hamburg-Hammerbrook.

Foto: Marcelo Hernandez

Terrasse am Fleet und Gäste können sich SUPs ausleihen

Auf dem Süllberg hatte Schelbert, zu dessen beruflichen Stationen auch ein Luxushotel in London und das Ameron in der Speicherstadt gehörten, die Elbe im Blick. An seiner neuen Wirkungsstätte ist es ein Fleet, an dem auch die Terrasse vom Restaurant Clash liegt. „Wir werden hier auch einen SUP-Verleih haben.“

Auch Fahrräder können gemietet werden. Unter dem Motto „City Lovers“ „stellen meine Mitarbeiter und ich den Gästen unsere ganz persönlichen Tipps für eine Tour durch die Stadt vor“, sagt Schelbert.

Bis zur Eröffnung sind es nur noch drei Wochen, überall in dem Neubau mit der Rotklinkerfassade werkeln die Handwerker. Der Direktor führt in ein Musterzimmer in der ersten Etage. „Wichtig ist uns hier auch der lokale Bezug. Das wird deutlich bei den Bildern, die im ganzen Haus die Wände schmücken.“

Ein Blick in eines der Zimmer im neuen Nyx Hotel: „Love HH“ steht über dem Bett.

Foto: Marcelo Hernandez

Hotel Hamburg: Übernachtung im Nyx kostet ab 89 Euro pro Nacht

Über dem Bett ist auf der Tapete ein Anker mit der Aufschrift „Love HH“ zu sehen. Es gibt im Hotelzimmer außerdem ein kleines gelbes Plüschsofa und eine schwarzen Tisch, an dem auch gearbeitet werden kann. Dazu ein Badezimmer mit verglaster Dusche. Alles zusammen auf etwa 20 Quadratmetern.

Zum Start werden Preise von ab 89 Euro pro Nacht exklusive Frühstück – das kostet inklusive Eierspeisen 21 Euro pro Person – aufgerufen. „Wir werden je nach Belegung später dann bei durchschnittlich 120 Euro pro Zimmer liegen.“ Die 16 Suiten haben eine Größe von bis zu 45 Quadratmetern.

Übrigens ist das rund 40-köpfige Team im Nyx Hotel bereits fast komplett – nur ein Koch fehlt noch.