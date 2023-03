Benefiz-Lauf: Jetzt anmelden für den HafenCity Run am 3. Juni

Am 3. Juni – traditionell ein Sonnabend – findet wieder der HafenCity Run statt. Der beliebte Benefiz-Lauf durch Hamburgs neuesten Stadtteil geht zugunsten der Vereins „Hamburger Abendblatt hilft“. Teamgeist, Spaß und Gemeinschaft stehen statt Leistungsdruck auch bei der 21. Ausgabe des Vier-Kilometer-Laufs im Mittelpunkt. So können die Teilnehmenden im eigenen Tempo die Stimmung an der Strecke erkunden. „Es werden wieder viele Passagen am Wasser einbezogen, und der Zieleinlauf dürfte ein echtes Highlight werden“, sagt Emanuel von Böselager vom Veranstalter BMS Die Laufgesellschaft. Das Besondere am HafenCity Run ist, dass sich Firmen als Teams von mindestens zehn Personen anmelden können – für viele ist es ein sportlicher Betriebsausflug mit Kollegen, Familie und Freunden.

Erstmals bietet der Veranstalter für die Firmen und ihre Mitarbeitenden lockere Vorbereitungsläufe an. An vier Abenden (jeweils donnerstags) wird eine Strecke gelaufen, die jedes Mal anders und vor allem auch für Einsteiger geeignet ist. „Los geht es am 23. März. Wir freuen uns auf hoffentlich viele Teilnehmende, die sich gemeinsam mit uns auf Norddeutschlands größten Firmenlauf einstimmen möchten“, sagt Steven Richter, Geschäftsführer von BMS.

Eine Startnummer kostet je nach Teamgröße zwischen 25 und 30 Euro, davon fließen pro Team zehn Euro und pro Startnummer fünf Euro an den Abendblatt-Verein.

Infos und Anmeldung: www.hafencityrun.de