Zivilfahnder ertappen Einbrecherbande auf frischer Tat

Die Männer waren gerade dabei, die Tür eines Geschäfts in der City aufzubrechen. Auch in ihren Wohnungen wurde die Polizei Hamburg fündig.

Blick auf den Ballindamm in der Hamburger City: Die Polizei nahm hier in der Nacht zum Montag eine mutmaßliche Einbrecherbande fest.

Hamburg. Sie hatten es auf Gewerbeobjekte abgesehen: Die Polizei hat in der Nacht zum Montag in der Hamburger City nach eigenen Angaben eine mutmaßliche Einbrecherbande geschnappt.

Zwei Männer im Alter von 39 und 40 Jahren seien gegen 1 Uhr gerade im Begriff gewesen, die Tür eines Optikerfachgeschäfts am Ballindamm aufzubrechen, als Zivilfahnder zugriffen. Auch ihre beiden mutmaßlichen Komplizen (52 und 57), die sich in der Nähe befanden, seien festgenommen worden.

Quartett soll mindestens 14 Einbrüche in Hamburg verübt oder versucht haben

Das Quartett steht im Verdacht, allein in Hamburg seit Januar in den Stadtteilen Altona-Nord, Neuland, Harburg, Horn, Marmstorf, Winterhude, Wandsbek und Hamburg-Altstadt insgesamt 14 Einbrüche und Einbruchsversuche verübt zu haben. Hinzu komme eine Tat in der hessischen Stadt Lich.

Ob die vier Männer für weitere Einbrüche verantwortlich ist, soll noch ermittelt werden.

In ihren Wohnungen in den Stadtteilen Wilstorf, Wilhelmsburg, Billstedt und Ottensen sei dann umfangreiches Beweismaterial sichergestellt worden, hieß es weiter. Bei dem 57-Jährigen zu Hause habe sich zudem Marihuana „im niedrigen zweistelligen Kilobereich“ gefunden.

Die beiden jüngeren Männer wurden dem Haftrichter vorgeführt. Die Komplizen verblieben auf freiem Fuß.