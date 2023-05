Tierheim Hamburg: Zuhause gesucht – wer hat ein Herz für Kater Friedolin?

Hamburg. Er schaut ein wenig traurig und verloren in die Kamera: Kater Friedolin lebt schon seit 13. Oktober 2022 im Katzenhaus des Hamburger Tierheims. Der braun-grau getigerte Europäisch Kurzhaar mit weißen Abzeichen kam als Fundtier in die Obhut der Tierschützer.

Es ist unklar, was der laut Tierheim etwa 2017 geborene Kater davor erlebt habt, aber er scheint nicht sehr viel Vertrauen in Menschen zu haben.

Tierheim Hamburg sucht neues Zuhause für Kater Friedolin

„Hier erleben wir ihn noch als sehr ängstlichen Vierbeiner. Er versteckt sich viel und möchte niemanden so wirklich an sich ranlassen“, heißt es beim Hamburger Tierschutzverein von 1841, der sich in einer schwierigen finanziellen Lage befindet. Aber es gebe bei Friedolin Fortschritte: „Langsam bessert er sich, und man kann ihn mit Futter locken.“

Der bauliche Zustand des Tierheims Süderstraße in Hamburg ist inzwischen sehr schlecht.

Foto: Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Gesucht würden nun eine Halterin oder ein Halter, die ihm genügend Zeit und Freiraum ließen, um Vertrauen aufzubauen, dann werde sich der kastrierte Kater zu einem freundlichen Gefährten entwickeln.

Wie Friedolin sich mit anderen Katzen versteht, können die Tierpfleger aber nicht einschätzen, weshalb er vorerst alleine vermittelt wird. Allerdings muss ihm Freigang ermöglicht werden.

Hamburger Tierheim hofft auf fürsorgliches Zuhause für den Fundkater

Friedolin hat eine Beckenfraktur, mutmaßlich war er angefahren worden. Ob diese Verletzung noch verheilt, sei unklar. Daher werden Patinnen und Paten gesucht, die Friedolin finanziell unterstützen.

Oder jemand öffnet sein Herz und möchte Friedolin ein fürsorgliches Zuhause bieten? „Dann schicken Sie gerne Ihre ausgefüllte Selbstauskunft an kontakt@hamburger-tierschutzverein.de“, sagt Dagmar Lüdke-Bonnet, Sprecherin des Tierschutzvereins.