Promis Hamburg: Udo Jürgens – Tochter Jenny eröffnet Ausstellung in der City

Jenny Jürgens zeigt ihre Fotos aktuell in einer Galerie in den Hamburger Stadthöfen. Vernissage mit familiärer Unterstützung.

Promis Hamburg Tochter von Udo Jürgens eröffnet Ausstellung in der City

Hamburg. Fast hatte es den Anschein eines kleinen Familientreffens, so viele Verwandte waren gekommen, um Künstlerin Jenny Jürgens bei der Vernissage zu ihrer Ausstellung Miradas in der Livia Lisboa Fotokunst Galerie in den Hamburger Stadthöfen zu unterstützen. Ihr Ehemann David Carreras war genauso dabei wie ihre Schwester – die Moderatorin Sonja Jürgens – und ihr Bruder John Jürgens, der als DJ für die Musik sorgte.

Erst zum zweiten Mal stellt Jenny Jürgens ihre Fotografien aus, zuvor waren die Bilder in München zu sehen. Dabei hat die Tochter von Schlagerlegende Udo Jürgens kein besonderes Thema für ihre Fotografien. Sie versucht, Alltagsmomente einzufangen und ihren eigenen Blick auf verschiedene Dinge zu zeigen. Bei der Ausstellung Miradas zeigt sie Bilder, die in ihr etwas Besonderes ausgelöst haben.

Promis Hamburg: Udo Jürgens – Tochter ist jetzt Fotografin

„Mir gibt das Fotografieren einen inneren Frieden, es ist eine Art Meditation, die mich die Welt um mich herum bewusster wahrnehmen lässt“, so Jenny Jürgens. „Wenn ich fotografiere, sehe ich mehr.“

Ihr bedeute es viel, hier in Hamburg auszustellen, sagte die 56-Jährige weiter. „Hier habe ich Theater gespielt, und natürlich hat mein Vater hier mit die meisten Konzerte gegeben.“ Zudem liebe sie das Flair und die Menschen in der Hansestadt. „Wenn ich mit ,Herzwerk’ nicht an Düsseldorf gebunden wäre, wäre Hamburg meine Wahlheimat.“ Schließlich wohne auch ein Teil ihrer Familie hier.

Jenny Jürgens eröffnet Ausstellung in Hamburg mit 200 Gästen

Rund 200 Gäste kamen zu der Vernissage, darunter die Schauspielerinnen Isabel Varell und Caroline Kiesewetter, Charity-Lady Cornelia von Wülfing und das Golf-Unternehmerpaar Iryna und Martin Thater.

Galeristin Livia Lisboa freute sich sehr über den großen Zuspruch: „Ich freue mich, die erste Galerie in Hamburg zu sein, die Jenny Jürgens Fotos ausstellt“, sagte sie am Abend der Vernissage. „Zwischen uns stimmte die Chemie von Anfang an. Als ich ihre Bilder gesehen habe, war ich direkt begeistert von der Vielseitigkeit ihrer Motive.“

Die Bilder von Jenny Jürgens sind noch bis zum 3. Juni in der Livia Lisboa Fotokunst Galerie zu sehen.