Sylvie Meis kommt als Überraschungsgast zu königlicher Geburtstagsfeier

Hamburg. Der Honorarkonsul der Niederlande, Robert Wethmar, hat Anfang der Woche überraschenden Besuch erhalten. Model und Moderatorin Sylvie Meis kam zu seiner Feier anlässlich des Geburtstages des niederländischen Königs Willem-Alexander in die Räumlichkeiten des Hanseatic Trade Centers in Hamburg.

Sylvie Meis wurde von ihrer Freundin, dem Best-Ager-Model Petra van Bremen, begleitet. Sie schien sich in der geselligen Runde richtig zu amüsieren – und sang sogar die niederländische Nationalhymne begeistert mit.

König Willem-Alexander wird am Donnerstag 56 Jahre alt – und steht übrigens in diesen Tagen auch genau zehn Jahre an der Spitze der Monarchie.