Polizei Hamburg: Unbekannter überfällt 15-Jährige – Zeugen gesucht

Polizisten sitzen in einem Streifenwagen mit Blaulicht. Die Polizei sucht einen Mann, der am Sonntagmorgen in Billstedt eine 15.Jährige sexuell attackiert hat (Symbolfoto).

Hamburg. Ein unbekannter Mann hat am frühen Sonntagmorgen in Hamburg-Billstedt ein 15 Jahre altes Mädchen „in sexueller Absicht“ attackiert. Das teilte die Polizei am Sonntagmittag mit. „Nach den bisherigen Erkenntnissen stieg der Täter um 5.10 Uhr an der Haltestelle Aschenputtelstraße mit dem Mädchen aus einem Bus der Linie 27, der in Richtung Wellingsbüttel unterwegs war, aus“, so Polizeisprecherin Nina Kaluza. Der Mann sei der 15-Jährigen in die Straße Dringsheide gefolgt. Dort hab er sie unvermittelt angegriffen.

Im Verlauf der körperlichen Auseinandersetzung versetzte der Täter demnach seinem Opfer auch mehrere Schläge, ließ aber schlussendlich – das vermutet die Polizei – aufgrund der Gegenwehr und lauten Hilfeschreien von der 15-Jährigen ab. Der Täter flüchtete in Richtung Schiffbeker Weg.

Mann attackiert 15-Jährige in Billstedt: Wer erkennt den Täter?

Das Mädchen wurde bei der Attacke verletzt. Es kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus und wurde dort stationär aufgenommen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich

25 bis 35 Jahre alt

etwa 180 cm groß

„südländisches“ Erscheinungsbild

normale, sportliche Figur

kurze dunkle Haare und kurzer Vollbart

sprach gebrochen Deutsch

bekleidet mit einer dunklen Kapuzenjacke, olivgrüner Hose und dunklen Schuhen

Die Fachdienststelle für Sexualdelikte (LKA 42) hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zur Tat machen oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

