Restaurant Hamburg: Gourmetmagazin empfiehlt Top 5 für veganen Fisch

Labskaus und Fischbrötchen – aber pflanzenbasiert. Was in Winterhude, Eppendorf und auf St. Paul alles geboten wird.

Hamburg. Pflanzlicher Fleischersatz ist bekannt, aber dass es auch für Fischgerichte vegane Alternativen gibt, mag für manche noch überraschend sein.

Dabei gibt es in Hamburg bereits eine Auswahl an Restaurants, die sich auf diese pflanzenbasierte Nahrung einlassen – etwa in Eppendorf, auf St. Pauli oder in Winterhude. Hier die Top 5 des Gourmetmagazins Falstaff.

Restaurant Hamburg: Veganer Fisch im Reep auf St. Pauli

Mittendrin im Geschehen an Deutschlands wohl prominentester Straße, der Reeperbahn, liegt das Restaurant Reep. Aufgetischt werden Klassiker der Hamburger Küche, Hausmannskost aus dem Norden – mit dem weltoffenen Blick über den eigenen Tellerrand hinaus.

Im Restaurant Reep im Schmidt Theater auf St. Pauli gibt es vegane Fischgerichte.

Foto: Andreas Laible / Andreas Laible / FUNKE Foto Services

Laut Falstaff ist der Labskaus hier einer der Höhepunkte – original mit Roter Bete, Spiegelei, Hering und Gürkchen. Im Reep findet man jedoch auch eine vegane Variante, die sich aus Kartoffeln, Roter Bete, Zwiebeln, Gewürzen und Sojaflocken zusammensetzt. Das vegane Ei besteht aus Selleriepüree und Kürbispüree. Der vegane Rollmops wird aus Aubergine mit Limettenvinaigrette und Gurke hergestellt.

Reep – Restaurant im Schmidt Theater, Spielbudenplatz 24-25, www.reep.de

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Vegane und peruanische Küche im Bodega Lima

Wie der Name schon vermuten lässt, bietet das Restaurant Bodega Lima im im Karoviertel auf St. Pauli peruanische Küche an. Auf der Speisekarte stehen neben Fisch- und Fleischgerichten aber auch vegane Alternativen, zu denen pflanzenbasierte Versionen des Fischgerichts Ceviche gehören – wie das „Ceviche Nikkei“ mit Pilzen, Soja, Sesamöl, Avocado, Ingwer, Gurke, Zwiebel und Limette. Eine weitere Variante, zubereitet mit Mango, Süßkartoffel, Tigermilch und gelber Chilipaste gibt es ebenfalls.

Bodega Lima, Glashüttenstraße 3, www.bodegalima.de

Vegane Küche gibt es in Eppendorf im Restaurant Bao Bao

Das Restaurant Bao Bao in Eppendorf mit vietnamesischer Küche bietet neben den üblichen Tofu-Gerichten auch eine große Auswahl an Ersatzprodukten – zum Beispiel Veggie-Fisch aus Soja und panierte Veggie-Garnelen-Spieße aus gewürztem Yamswurzel-Pulver.

Bao Bao, Schrammsweg 10, https://baobao-hamburg.de

Veganer Fisch in Winterhude im Very very veggie vegan sushi

Der Name „Very very veggie vegan sushi“ verrät es schon: Hier gehts vegetarisch und vegan zu. In dem Restaurant kommen auch diejenigen auf ihre Kosten, die bei Sushi passen, weil sie keinen Fisch mögen und roh schon einmal gar nicht.

Alle Sushi-Kreationen sind hier zu 100 Prozent pflanzlich. Von California Rolls mit veganem Fisch bis hin zu veganen Tempura-Garnelen mit Avocado. Die Auswahl an Fleisch-Ersatz ist ebenfalls groß: von veganem Honeysteak über geräucherten veganen Schinken bis hin zu veganem Entenfleisch.

Very very veggie vegan sushi, Barmbeker Str. 3, www.veggie-vegan-sushi.de

Restaurant Hamburg: Veganes Fischbrötchen gibt es im Underdocks

Das Underdocks mitten auf St. Pauli zwischen Schanze, Karoviertel und Reeperbahn ist laut eigener Aussage ein bunter Hybrid aus Restaurant, Imbiss und Bar – im modernen Industriehafen-Stil.

Im Underdocks am Neuen Kamp in der Sternschanze servieren Samet Kaplan (li.) und Burhan Schawich auch vegane Fischgerichte in Hamburg.

Foto: Michael Rauhe

Hier dreht sich alles um Fisch – von Fischtacos über Fish and Chips bis hin zur Black-Tiger-Garnelen-Roll im hellen Weizenbrötchen. Ein schnödes Fischbrötchen gibt es hier nicht, eher die Luxus-Variante. Oder eben vegan zubereitet, etwa mit pflanzenbasierten Fischstäbchen und Remoulade.

Underdocks, Neuer Kamp 13, www.under-docks.de