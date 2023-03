Polizei Hamburg: Frau auf St. Pauli attackiert und lebensgefährlich verletzt

Drei unbekannte Männer greifen ein Paar auf St. Pauli brutal an. Hinweise erhofft sich die Polizei nun von den Ersthelfern.

Eine junge Frau ist am Sonnabend in Hamburg-St. Pauli lebensgefährlich verletzt worden (Symbolbild).

Hamburg. Drei unbekannte Männer haben am frühen Sonnabendmorgen auf St. Pauli eine junge Frau lebensgefährlich verletzt. Wie die Polizei Hamburg mitteilte, seien die 23-Jährige und ihr gleichaltriger Freund an der Ecke Reeperbahn/Davidstraße mit mehreren Frauen in Streit geraten.

Anschließend habe sich das Paar entfernt, sei aber am Hans-Albers-Platz von den drei Männern eingeholt und attackiert worden. Die beiden Opfer seien bei dem Angriff am Kopf verletzt worden – die Frau so schwer, dass sie umgehend operiert werden musste.

Frau auf St. Pauli lebensgefährlich verletzt – Polizei Hamburg sucht Ersthelfer

Sie sei inzwischen außer Lebensgefahr. Auch der Mann sei ins Krankenhaus gebracht worden, er wurde aber nur leicht verletzt.

Die Kriminalpolizei hofft nun auf Hinweise von Zeugen der Tat, die sich zwischen 3.45 Uhr und 4.10 Uhr ereignete. Insbesondere die Ersthelfer werden gebeten, sich unter Telefon 040 4286-56789 oder in einer Dienststelle zu melden.