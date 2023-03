Polizei: Autos rammen Fußgänger und E-Bike-Fahrerin – Unfallflucht

Elmshorn. Nach einem Verkehrsunfall mit einem Fußgänger in Elmshorn sucht die Polizei nach dem flüchtigen Autofahrer. Auch in Wedel hat sich ein ähnlicher Fall abgespielt. Dort war eine Pedelec-Fahrerin betroffen, es werden ebenfalls Zeugen gesucht

In Elmshorn nutzte ein 27 Jahre alter Mann aus Itzehoe den Fußweg der Werner-von-Siemens-Straße, den er in Richtung Wittenberger Straße beging. Gegen 20.30 Uhr am Donnerstag befuhr ein Pkw der Marke Peugeot ebenfalls die Werner-von-Siemens-Straße und wollte links auf das Gelände der Aral-Tankstelle abbiegen.

Elmshorn: Peugeot fährt Mann um – Fahrer flüchtet

Dabei kam es zum Zusammenstoß von dem Pkw mit dem Fußgänger. Die Schuldfrage dazu ist noch ungeklärt. Der Autofahrer stieg kurz aus und fragte den 27-Jährigen, ob es ihm gut gehen würde. Dann stieg er wieder ein und setzte seine Fahrt fort.

Es handelt sich laut dem Opfer um einen etwa 30 Jahre alten Mann mit untersetzter Figur, der einen Bart trug. Weiteres zu der Person ist nicht bekannt. Der Fußgänger wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Elmshorn: Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort

Die Polizei in Elmshorn ermittelt wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Gesucht werden jetzt Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, Hinweise zum Hergang und zum flüchtigen Pkw geben können. Eine Kontaktaufnahme dazu ist unter Telefon 04121/80 30 möglich.

Der Vorfall in Wedel hat sich bereits am Dienstag an der Rudolf-Breitscheid-Straße ereignet. Eine 60 Jahre alte Frau aus Wedel befuhr mit ihrem Chrysler die Rudolf-Breitscheid-Straße in Richtung Tinsdaler Straße.

Wedel: Frau auf E-Bike will Fahrbahn überqueren und wird angefahren

Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam es im Bereich der Ampel im Einmündungsbereich der Rudolf-Breitscheid-Straße zum Kronskamp zu einem Zusammenstoß mit einer Pedelecfahrerin. Diese befuhr parallel zur Fahrbahn den dortigen Radweg und wollte die Straße im Bereich der Ampel überqueren.

Bei der Kollision verletzte sich die Frau auf dem Rad leicht. An dem E-Bike entstand ein Schaden von 1000 Euro.

Wedel: Am E-Bike entsteht ein Schaden von 1000 Euro

Um die Schuldfrage klären zu können, sucht die Polizei in Wedel Personen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben. Hinweise dazu unter Telefon 04103/50 18 0.