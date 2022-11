Die Polizei Hamburg sucht Zeugen eines Raubüberfalls in der Altstadt. (Symbolbild)

Polizei Hamburg Raubüberfall auf Restaurant in der City – Zeugen gesucht

Hamburg. Raubüberfall auf ein Restaurant in der Hamburger Altstadt: In der Nacht zum Dienstag haben drei unbekannte Männer mehrere Tausend Euro aus einem Lokal am Speersort erbeutet und sind anschließend geflüchtet. Die Polizei Hamburg bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, befand sich die Schichtleiterin des Lokals nach Betriebsschluss gegen 1 Uhr in einem Büro der Gaststätte, als sie über die Videoüberwachung mehrere Personen durch den Gastraum offensichtlich in ihre Richtung laufen sah.

Polizei Hamburg: Raubüberfall auf Restaurant in der Altstadt

"Nachdem sich die Unbekannten Zutritt zu dem Büro verschafft hatten, bedrohten sie die Angestellte und forderte sie zur Herausgabe der Einnahmen der Gaststätte auf", so Polizeisprecher Thilo Marxsen.

Das Trio konnte anschließend mit mehreren Tausend Euro Bargeld in unbekannte Richtung flüchten. Die 32-jährige Schichtleiterin informierte daraufhin zwei noch anwesenden Kollegen, die die Polizei verständigten. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Funkstreifenwagen führte jedoch nicht zur Festnahme der Räuber.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

etwa 1,80 Meter groß

dunkel gekleidet

Gesichter mit OP-Masken bedeckt

Einer von ihnen hatte eine kräftige Figur und trug eine Trainingshose mit weißen Seitenstreifen und eine dunkle Trainingsjacke, auf der ein orangefarbener Schriftzug "HEB" aufgedruckt war

Zudem trug er eine graue Mütze und dunkle Schuhe

Alle Täter sollen akzentfreies Deutsch gesprochen haben

Polizei Hamburg sucht Zeugen nach Raubüberfall auf Restaurant

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm noch in der Nacht die ersten Maßnahmen, bei denen auch die Spurensicherung zum Einsatz kam.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040/4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.