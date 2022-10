Polizei Hamburg: Drive-by-Shooting auf Club in St. Georg

Die Schüsse wurden am frühen Montagmorgen aus einem fahrenden SUV abgegeben. Täter können unerkannt entkommen.

Die Polizei sucht nach den Unbekannten, die am Montagmorgen auf einen Club in St. Georg geschossen haben (Symbolbild).

Polizei Hamburg Unbekannte schießen auf Club in St. Georg – Zeugen gesucht

Hamburg. Am frühen Montagmorgen haben Unbekannte auf einen Club in St. Georg geschossen. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei soll ein dunkler, vermutlich schwarzer SUV entgegen der Einbahnstraßenregelung durch die kleine Straße Holzdamm in der Nähe des Hauptbahnhofs gefahren sein.

Gegen 5.50 Uhr soll dann jemand aus dem Auto heraus auf die Glasfront des Clubs geschossen haben. Anschließend flüchteten die Täter über die Ernst-Merck-Brücke in unbekannte Richtung.

Schüsse auf Club in St. Georg: Verletzt wurde niemand

Der Club war zu der Zeit bereits geschlossen. Es hielten sich aber noch Mitarbeiter dort auf, von denen aber niemand verletzt wurde. An der Glasfront und im Club entstand Sachschaden. Die Hintergründe sind noch unklar. Hierzu ermittelt jetzt das Landeskriminalamt.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder das Tatfahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.