Polizei Hamburg: Ungewöhnlicher Diebstahl in der Uni – Zeugen gesucht

Die Täter hatten es auf ein hochwertiges Gerät in der HafenCity Universität abgesehen. Wie sie in den Raum kamen, ist noch unklar.

Hamburg. Die HafenCity Universität ist Schauplatz eines schweren Diebstahls geworden: Bislang Unbekannte haben einen hochwertigen Laser-Tracker aus einem Raum entwendet. Die Polizei Hamburg sucht nun nach Zeugen.

Die Täter verschafften sich zwischen Mittwoch, 13.45 Uhr, und Donnerstag, 9 Uhr, Zugang zu dem Raum in der Uni am Henning-Voscherau-Platz. Wie genau sie in den Raum gelangten, in dem sich das teure Laser-Messgerät befand, ist laut Polizei noch unklar. Feststeht, dass die Diebe Laser und Zubehör an sich nahmen und verschwanden.

Polizei Hamburg: Laser aus Uni gestohlen – Zeugen gesucht

"Aus ermittlungstaktischen Gründen können zurzeit weder detailliertere Angaben zu dem Tathergang noch zu dem entwendeten Laser gemacht werden", sagte Polizeisprecher Sören Zimbal am Freitag. Die Ermittler des LKA 112 bitten Zeugen, die in dem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei dem Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter 040 4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.