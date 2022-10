Polizei Hamburg: Junge Frau von drei Männern überfallen und ausgeraubt

Hamburg . Am Montagabend ist eine junge Frau in einer Grünanlage in Wilhelmsburg von drei Männern in sexueller Weise überfallen und anschließend ausgeraubt worden. Dies teilte die Polizei Hamburg am Dienstag mit. Nun werden Zeugen des Vorfalls gesucht.

Polizei Hamburg: 18-Jährige in Wilhelmsburg überfallen

Polizeiangaben zufolge war die 18-Jährige gegen 22.10 Uhr auf dem Nachhauseweg auf dem Spielplatz in der neben den S-Bahngleisen gelegenen Grünanlage an der Wittestraße/Keindorffstraße von drei Männern angegriffen worden.

Die drei unbekannten Täter überfielen die junge Frau plötzlich. Zwei der Männer hielten das Opfer fest, während einer die 18-Jährige unsittlich berührte und sich auch an ihrer Bekleidung zu schaffen machte. Im Verlauf ließen die Täter schließlich von der Frau ab. "Vor ihrer Flucht in unbekannte Richtung raubten sie noch ihre Halskette sowie einen geringen Geldbetrag", so Polizeisprecher Florian Abbenseth.

Polizei Hamburg: Junge Frau überfallen und ausgeraubt – Zeugen gesucht

Nach Eingang des Notrufs leitete die Polizei sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen im Bereich der Grünanlage ein. Tatverdächtige Personen konnten dabei jedoch nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei bittet daher nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Haupttäter, der die junge Frau unsittlich berührt hat, wird wie folgt beschrieben:

männlich

etwa 20 bis 30 Jahre

schlank

sprach Deutsch ohne erkennbaren Akzent

unter anderem bekleidet mit einer dickeren, wärmenden Jacke

Frau in Wilhelmsburg überfallen und ausgeraubt – Zeugen gesucht

Die Fachdienststelle für Sexualdelikte (LKA 42) hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise können unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jeder Polizeidienststelle abgegeben werden.