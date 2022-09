Ein Unbekannter wollte am Mittwochabend in Harburg eine Tankstelle überfallen. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen (Symbolbild).

Polizei Hamburg Mann will Tankstelle in Harburg überfallen – Zeugen gesucht

Hamburg. Am Mittwochabend hat ein Unbekannter versucht, eine Tankstelle an der Straße Großer Schippsee in Harburg zu überfallen. Auf der Suche nach dem Täter bittet die Polizei jetzt die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei bedrohte der Mann gegen 22.27 Uhr den Kassierer mit einem Messer und forderte ihn auf, das Bargeld herauszugeben. Dann flüchtete er jedoch ohne Beute in Richtung Schloßmühlendamm.

Versuchter Überfall auf Tankstelle: Polizei sucht Zeugen

Der 22-jährige Tankstellenmitarbeiter alarmierte die Polizei. Diese konnte den Mann trotz einer sofortigen Fahndung nicht mehr auffinden und sucht jetzt nach Zeugen.

Der Täter wird bislang wie folgt beschrieben:

etwa 1,75 m bis 1,80 m groß

etwa 25 bis 30 Jahre alt

sprach mit einem osteuropäischen Akzent

war bekleidet mit einer schwarzen Hose, einem schwarzen Pullover mit einem großen, weißen Aufdruck und einer dunkelblauen Kapuzenjacke

trug eine blaue OP-Maske

Zeugen, die die Tat beobachtet oder in deren Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

