Fast beiläufig erklärt Hamburgs erfolgreichster Koch, dass er einen neuen Küchenchef in seinem Drei-Sterne-Restaurant einsetzt.

Restaurant Hamburg Neuer Küchenchef im "The Table" – Kevin Fehling überrascht

Hamburg. Überraschung im Restaurant "The Table" von Drei-Sterne-Koch Kevin Fehling. Ganz beiläufig erklärt Hamburgs erfolgreichster Mann am Herd auf Facebook, dass er einen neuen Küchenchef in seinem Restaurant einsetzt.

Mathias Bath wird Küchenchef im "The Table" von Kevin Fehling

"Ich darf euch freudig verkünden, dass Mathias Bath (bisher Souschef) ab sofort neben mir als Küchenchef im The Table fungieren wird", schreibt Kevin Fehling.

Den Löffel will der Spitzenkoch aber natürlich weiter in der Hand behalten, denn er fügt sofort hinzu: "Bezüglich meiner Person ändert sich im The Table natürlich nichts. Ich bin auch weiterhin jeden Tag im Restaurant und für euch da."

Vielmehr ist die Aufwertung seines bisherigen Souschefs ein Dank für dessen Arbeit: "Für mich geht es hierbei darum, Menschen, die außergewöhnliches leisten, zu respektieren und wertzuschätzen. Und Mathias ist ganz klar einer davon", so Fehling.

Das "The Table" von Kevin Fehling ist seit mehreren Jahren das einzige Drei-Sterne-Restaurant in Hamburg und eines von neun in Deutschland.

