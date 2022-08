Polizei Hamburg: Streit im Bus eskaliert – 41-Jähriger schwer verletzt

Hamburg . Ein 41-Jähriger ist am Mittwochmorgen an einer Bushaltestelle in Hamburg-Rothenburgsort von vier jungen Männern angegriffen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei Hamburg am Freitag mitteilt, stiegen die vier Männer an der Bushaltestelle Billstraße in einen schon sehr voll besetzten Bus der Linie 154 in Fahrtrichtung Wilhelmsburg ein. Dabei kam es zu einer Auseinandersetzung mit dem 41-Jährigen, der sich bereits in dem Linienbus befand.

Polizei Hamburg: Männer gehen an Bushaltestelle auf 41-Jährigen los

Daraufhin habe die Gruppe den Mann an der Haltestelle aus dem Bus gedrängt und auf ihr am Boden liegendes Opfer eingeschlagen und eingetreten, so die Polizei weiter. Ein 33-jähriger Fahrgast kam dem Mann zu Hilfe und zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Die vier Täter flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung. Sie werden alle als 16 bis 20 Jahre alte und etwa 1,65 bis 1,75 Meter große Männer mit südländischem Aussehen, schwarzen Haaren und schlanker Figur beschrieben. Einer der Täter trug eine auffällige rot-blau-weiße Daunenjacke und führte einen blauen Rollkoffer in Handgepäcksgröße mit sich. Einer seiner Komplizen trug eine auffallende weiße Jeans mit diversen Löchern.

Polizei Hamburg sucht Zeugen nach Angriff auf Mann an Bushaltestelle

Das 41-jährige Opfer erlitt durch den Angriff eine Kieferfraktur. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert, wo er sich einer Operation unterziehen musste. Die örtlich zuständige Kriminalpolizei (LKA 164) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder sachdienliche Beobachtungen im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040 4286-56789 oder an einer beliebigen Polizeidienststelle zu melden.

