A24: 28-Jähriger betrunken mit Tempo 30 auf Autobahn unterwegs

Anderen Autofahrern war der Skoda am Mittwochabend aufgefallen. Bei Witzhave zog ihn die Polizei aus dem Verkehr. Zeugen gesucht.

Foto: Frank May / picture alliance / Frank May

Die Polizei hat am Mittwochabend einen 28-Jährigen auf der Autobahn 24 gestoppt (Symbolbild).

Witzhave. In Schlangenlinien über alle drei Fahrstreifen und mit Tempo 30 war ein 28-Jähriger aus Mölln am späten Mittwochabend auf der Autobahn 24 in Richtung Berlin unterwegs. Andere Autofahrern war der schwarze Skoda deshalb aufgefallen und sie verständigten die Polizei. Beamte des Autobahnreviers Ratzeburg zogen den Wagen daraufhin gegen 23.15 Uhr bei Witzhave aus dem Verkehr.

Wie sich herausstellte, war der 28-Jährige stark alkoholisiert. Ein Atemtest ergab 1,8 Promille. Laut Polizei gab es auch Anzeichen, dass der Möllner Betäubungsmittel konsumiert hatte. Weil er jedoch einen freiwilligen Test verweigerte, wurde eine Blutprobe angeordnet. Den Führerschein des 28-Jährigen beschlagnahmten die Beamten. Weil an dem Skoda frische Unfallspuren festgestellt wurden, sucht die Polizei mögliche Geschädigte und Zeugen. Hinweise an 04156/29 50.