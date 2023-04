Tierischer Zuwachs im Hamburger Wildgehege Klövensteen

Hamburg. Mancher Besucher des Hirschparks in Nienstedten wird sich schon verwundert die Augen gerieben haben. Wo sind die für den Park so bekannten Hirsche denn bloß? Nein, sie verstecken sich nicht, sondern sind wirlich gar nicht mehr da.

Die Tiere wurden umgesiedelt - und zwar ins Wildgehege Klövensteen. Dort sind sie derzeit aber nicht die einzigen neuen Bewohner.

Wildgehege Klövensteen: Erstes Mufflon-Lamm geboren

Denn im Hamburger Wildgehege Klövensteen hat pünktlich zum Gründonnerstag das erste Mufflon-Lamm das Licht der Welt erblickt. Mittlerweile gesellen sich fünf weitere Jungtiere dazu, wie Zootierpfleger Max Henkel der Deutschen Presse-Agentur sagte. Man merke, dass sich die Gruppe derzeit teile. „Zum einen haben wir die Gruppe der Männchen und Weibchen, die keine Jungtiere bekommen haben und zum anderen die Weibchen, die sich mit ihren Jungtieren ein bisschen absondern“. In drei bis vier Wochen schließen sich die Mütter mit ihren Lämmern laut Henkel wieder langsam der Gruppe an.

Schon ein paar Tage zuvor waren die Tiere aus dem Hirschpark im Wildgehege eingetroffen. Es handelt sich um vier Tiere, die auf Zeit in Rissen leben sollen - wie das Bezirksamt Altona mitteilte. Und zwar stehen Bau- und Sanierungsarbeiten im Hirschpark an. In dem dortigen Gehege müssen unter anderem die Futterstelle und das Futterhaus umgebaut werden, letzteres soll auch ein neues Reetdach erhalten. Außerdem steht die Herstellung einer dem Tierschutz entsprechenden Infrastruktur des Geheges an, damit unter anderem das direkte Füttern der Tiere durch Besucher verhindert wird. Vorgesehen ist darüber hinaus eine artgerechte Trinkwasserversorgung vor Ort.

Wildgehege Klövensteen: Zu diesen Zeiten können Besucher Tiere sehen

Erst wenn die Arbeiten abgeschlossen und letztlich auch die Vorgaben nach dem Tierschutzgesetzes erfüllt sind, können die Damhirsche in ihren Park zurückkehren. Während ihr altes Zuhause renoviert wird, werden die Damhirsche nun im Wildgehege beheimatet. Die vier Tiere leben nun vorerst mit dem dortigen Rotwild zusammen und können von der Aussichtsplattform am Sandmoorweg aus beobachtet werden.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zu sehen sind sie und die Mufflons von Donnerstag bis Sonntag zwischen 9 und 18 Uhr. Die beste Chance, ein Lamm zu sehen, haben Besucher während der Fütterungszeiten sonnabends und sonntags um 15.30 Uhr.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Elbvororte